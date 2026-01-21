嘉縣大埔鄉長涉貪收押 選情混沌

嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉收賄洩漏工程底價、公車私用罪嫌，目前羈押禁見中，由於吳明勲兩屆任期年底屆滿，雖屬無黨籍，但與民進黨交好，被視為綠色團隊一員，吳家地方耕耘深入，綠營寄望吳明勲胞弟，現任和平村社區發展協會理事長吳倚豪接棒選鄉長。現吳明勲身陷弊案，吳倚豪態度保留，另傳非綠陣營也有人想參選，地方尚在整合中，整體而言，年底大埔鄉長選舉尚處於混沌不明局勢。

吳明勲哥哥吳宗霖是前任大埔鄉代表會主席，弟弟吳倚豪擔任村長和理事長任內，透過漂流木再造小提琴，帶動地方創生，吳家三兄弟長期涉入地方事務，在設籍人口僅4100多人的偏鄉，三兄弟扮演舉足輕重角色。尤其，吳明勲鄉長任內事必躬親，為人親和，深受鄉親喜愛，得知他被檢調搜索、羈押，鄉親都難以置信，地方政壇因此動盪，衝擊綠營布局。

廣告 廣告

早年大埔鄉所、會由國民黨掌握，自民進黨籍前縣長陳明文主政後，藍色勢力遭瓦解，前縣長張花冠、縣長翁章梁連任時，都拿到6成多選票，下屆鄉長人選，吳倚豪、鄉民代表陳木全都被點名，但吳倚豪未表態，僅說有在準備。

曾任農會理事長、當過大埔鄉代會正、副主席的陳木全坦言，確實有很多鄉親勸進選鄉長，但他認為，只要能為地方服務，選什麼職務不是最重要，他會多聽鄉親意見，不會這麼快做決定。

吳明勲遭控利用鄉公所發包共2億餘元多項標案，洩漏底價索賄收賄、公務車私用申領油費公帑，涉嫌圖利、收受賄賂等貪汙罪，去年10月23日被收押，12月23日嘉義地方法院以犯罪嫌疑重大，屬5年以上重罪，有勾串共犯、證人之虞，裁定延長羈押2月。