嘉縣大林發筍復耕紓困金 每分地2千元 估1200人受惠

嘉義縣大林地區「竹筍」受風災重創，損失慘重，大林鎮公所開全台先例，發放韌性農業竹筍復耕紓困金，依竹筍種植面積每分地補助2000元紓困金。（大林鎮公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

大林鎮長許有疆表示，竹筍種植不同於其他作物，必須先恢復 「母頭 」種植，才能有後續的收成。（大林鎮公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

竹筍是嘉義縣大林鎮重要作物，受丹娜絲颱風及728豪雨影響，大林地區「竹筍」損失慘重，毀損率幾乎達95％，考量到竹筍恢復正常生產要1年以上，筍農恐整年無收入，大林鎮公所開全台先例，發放韌性農業竹筍復耕紓困金，依竹筍種植面積每分地補助2000元紓困金，並預告將普發樂活消費金。

大林鎮長許有疆表示，竹筍種植不同於其他作物，必須先恢復 「母頭 」種植，才能有後續的收成，整個過程至少要1年以上才能回到正常，導致筍農會有整整1年無產量、無收入，且除今年無筍可收，甚至影響到明年的產季，農民生計堪憂！

公所提到，許多農民反映，竹筍為多年生的作物，卻被歸類為蔬菜類，補助金額長年未調整，現行的救助金額實在不符合生產成本，大林鎮為了有效幫助農民紓困，加速恢復竹筍生產供應鏈，因此首開台先例，發放韌性農業竹筍復耕紓困金。

大林鎮公所開全台先例，發放韌性農業竹筍復耕紓困金，依竹筍種植面積每分地補助2000元紓困金。（大林鎮公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

許有疆說，紓困金將於明年115年1月20日至1月23日依里別通知符合資格的農民到公所領取，依竹筍種植面積，每分地2000元，相當每公頃2萬元紓困金，預估受助農民1200人，總發放金額1400萬元，期待透過現金紓困，助筍農盡速復耕。

許有疆也透露，除發放竹筍紓困金，預告公所團隊針對促進鎮內消費、提升內需經濟，正研擬規畫普發樂活消費金，欲透過「雙普發」機制，帶動大林鎮整體經濟發展。

