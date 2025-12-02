嘉縣大林福德爺廟新廟揭牌 翁章梁贈"福德神威"匾額

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

嘉義縣大林鎮福德爺廟新廟建成，舉行入火安座法會，縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷等多位地方政治人物都出席，共同為福德爺廟揭牌。翁章梁更親自贈送「福德神威」匾額，祈求福德爺保佑鄉里人民安康與地方繁榮。





嘉義縣大林鎮福德爺廟新廟建成，縣長翁章梁親自贈送「福德神威」匾額，祈求福德爺保佑鄉里人民安康與地方繁榮。（圖／民視新聞）

「請揭牌！」大林鎮福德爺廟新廟建成，嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、陳冠廷、大林鎮長許有疆等眾多貴賓齊聚，見證這個歷史性的一刻。翁章梁更親自贈送「福德神威」匾額，象徵福德爺庇佑地方。嘉義縣長翁章梁：「了卻所有信眾的心願，也讓福德爺有更好的場所，來替大家服務。」大林福德爺原廟位在大林鎮平和街與中興路的轉角，是間只有五坪大的土地公廟，創立至今已有50年歷史，是當地的信仰中心，香火鼎盛、信徒眾多。由於空間有限，信徒們為感謝福德爺庇佑，在107年發起重建計劃，當地耆老捐贈重劃區建地，做為新廟地址，而在新廟興建過程中，福德爺曾透過三聖杯指示，宣示其神格已升級為「文財神」。因此，廟方特別準備了金元寶，供信徒祈求。

大林福德爺原廟位在大林鎮平和街與中興路的轉角，是間只有五坪大的土地公廟。（圖／民視新聞）

廟宇主委李哲霖：「依照祂的指示用這個金元寶，要擲三個聖杯祂再賜一道符令，放在家中或是公司的財位賺大錢。」大林鎮長許有疆和廟宇主委李哲霖抱著金元寶說：「聚寶盆底下有放什麼東西？『發財符』！這個發財符會保佑你發大財。」新廟比原廟大了165倍，信徒參拜有更大空間和更好的環境，神明開心，信徒也開心。













