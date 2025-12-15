嘉縣大林鎮公所發放筍農現金紓困 每公頃2萬元

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）丹娜絲颱風及728豪雨對嘉義縣大林鎮主要農產竹筍造成嚴重災情，毀損率達95%，鎮公所將於明年1月下旬發放竹筍復耕紓困金，受損竹園每公頃新台幣2萬元，幫助農民盡快復耕。

大林鎮公所今天發布新聞稿表示，竹筍復耕紓困金將於明年1月20日至1月23日依里別通知符合資格的農民到公所領取，依竹筍種植面積每分地發放2000元（每公頃2萬元），預估受助的農民有1200名，總發放金額1400萬元。

大林鎮長許有疆說，期待透過現金紓困，助筍農盡速復耕，讓消費者能很快再品嘗到大林竹筍的鮮甜美味。

除了發放竹筍紓困金，許有疆也預告公所團隊針對促進鎮內消費、提升內需經濟，正研擬規劃普發樂活消費金，帶動大林鎮整體經濟發展，提升鎮民幸福樂活指數。（編輯：李亨山）1141215