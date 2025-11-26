嘉縣大林4處灌溉溝渠年久失修 農業部允儘速改善

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）立法院經濟委員會今天邀集農業部官員前往嘉義縣大林鎮考察已使用逾50年4處年久失修、淤積嚴重的灌溉溝渠。農業部政務次長黃昭欽說，會儘速辦理相關改善工程。

立院經濟委員會委員民進黨立委蔡易餘今天邀請黃昭欽、民進黨嘉義縣議員江志明及地方民代實地考察「嘉義地區農經建設概況—大林鎮農水路改善工程」。

蔡易餘告訴中央社記者，今天會勘大林地區4處急需修繕的農水路，包括甘蔗崙中排、北勢分線等處，預估改善經費分別約新台幣300多萬元至600多萬元不等。

蔡易餘指出，這些設施多為58年時施做的工程，年代久遠，過去以土堤施作，經年累月已出現邊坡崩落、路基不穩、排水功能受損等情形。不僅造成灌溉困難，更影響居民及學生通行安全，尤其逢雨天路面坍塌不易辨識，騎乘機車易有掉落風險，地方民眾長期為此感到不安。

蔡易餘指出，大林位於雲林水系下游，山區大量淤泥順水而下，造成水路日益淤積，降低排水量能。他呼籲工程應加速推動，從根本改善大林水系長期的淤泥問題，避免水路持續淺化，影響農業用水及排洪功能。

黃昭欽在會勘後承諾，中央充分理解地方在用水、排水及行車安全上的迫切需求，將依據今天考察結果請農水署儘速辦理相關改善工程。此外，針對農水路淤積問題，也將在農忙休息時加強清疏作業，以提升整體水路功能，改善大林地區農民長期面臨的用水與安全課題。（編輯：李錫璋）1141126