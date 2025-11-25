嘉縣太保市民3000元來了！12／1起可線上申請、春節前可領現

太保市長鄭淑分25日宣布12月1日啟動普發現金3000元。（圖／太保市公所）

嘉義縣太保市普發3000元振興金因府會僵持卡關，今（25）日太保市民代表會終於三讀通過此追加預算，市長鄭淑分表示，12月1日至12月6日線上申請轉帳，12月31日前完成全數轉帳入帳，下鄉現金發放則訂於民國115年1月31日至2月8日。

鄭淑分指出，振興金自8月災後提出後，公所已依循中央與縣府法令，完整辦理計畫擬定、預算提報、前期規畫等行政程序，一切合法，但公所與代表會對行政流程理解有落差，代表會不願於8月審議，拖延至本會期才審議，使振興金預算一度卡關。

鄭淑分強調，公所堅持「振興金預算要三讀通過才能發錢」的立場從未改變，代表會6位代表多次提出「公所要訂定自治條例、6位代表才有台階可下」，25日會期中，6位代表決議要公所於下次會期提出自治條例，才願意三讀通過振興金，她當場回應「公所今天提出自治條例，代表會今天要完成三讀！市民都在等，不要再拖了！」

鄭淑分說，振興金完成三讀，太保市公所啟動後續作業，將分三階段發放，第一階段為線上申請與轉帳，114年12月1日至12月6日開放市民使用線上方式提出轉帳申請，114年12月31日前完成全數轉帳入帳。

第二階段為下鄉現金發放為115年1月31日至2月8日，各里將於114年12月31日公告領取地點與時間，公所團隊到各里發放，方便長輩與行動不便市民領取。

第三階段公所受理現金領取，115年2月9日至2月11日，提供尚未完成申領者至公所辦理。

