嘉縣妻涉持刀刺死夫遭起訴 嘉檢：應行國民參審

（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義縣黃姓女子被控去年8月間因故與莊姓丈夫發生激烈爭吵，而持水果刀刺擊丈夫15處刀傷，送醫不治。嘉檢偵結，依殺人罪嫌起訴，全案應行國民法官參與審判。

據嘉義地檢署起訴書，31歲黃女於去年8月6日凌晨因故再度與丈夫莊男發生激烈爭吵，涉嫌在3樓房間更衣間持水果刀朝莊男揮砍並刺擊，造成莊男身上有15處刀傷，緊急送醫急救後，因胸口、背部有多處穿刺傷，宣告不治。

嘉檢表示，黃女行凶後，將凶刀朝陽台外丟棄至1樓，經同住在4樓的莊男弟弟報警，警據報趕抵，在住處外道路上扣得行凶的水果刀1把。

檢警調查，黃女供稱，不知道當時發生什麼事；因身上衣服有沾到血跡，才會換衣服，並將行凶水果刀，從3樓陽台丟到1樓地面，當時惟恐嚇到睡覺的3名小孩，才會有換衣、丟棄舉動。

檢警表示，黃女與丈夫莊男爭吵時，住4樓的莊男弟弟下樓察看時，只見2人爭吵得激烈，上樓拿手機再次下樓準備報警時，就發現莊男已倒在地上；因2人時常爭吵，且有互相傷害的紀錄，莊男弟弟第一時間並沒有先勸阻。

檢警說，莊男、黃女平時以擔任外送員維持家計，只要1人跑外送，另1人就會在家看顧小孩，因需養育3名小孩，開銷較大，有時需要向親友借貸度日。（編輯：李錫璋）1150206