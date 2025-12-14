嘉縣季節限定 「烏魚瀑布」來喔 ！

職人取出烏魚卵準備下階段的烏魚子製作。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕東北季風吹起就進入養殖烏魚捕撈期，漁民一大早將飽滿肥美的烏魚捕撈後迅速放血冰鎮，並火速送到取卵場。當整車烏魚傾洩而下，景象澎湃壯觀，被譽為季節限定的「烏魚瀑布」，洋溢著豐收的喜悅。

嘉義縣農業處漁業科表示，嘉義縣烏魚養殖面積約200公頃、年產量約90公噸，為頂級烏魚子主要產地。烏魚全身都具經濟價值，烏魚子、烏魚膘、烏魚胗為熟知的「烏魚三寶」，烏魚殼今年價格看俏，開盤每公斤叫價110元，目前仍有80元的好行情。

當東北季風吹起，養殖烏魚的卵開始飽滿，漁民試剖後決定捕撈日期，趁著天未亮就牽網捕撈捕撈後迅速放血，然後冰鎮運送到取卵場進行剖烏，由訓練有素的職人使用前端焊接銅珠保護魚卵不被割傷的特製烏魚刀取出烏魚卵、烏魚膘、烏魚胗。

職人使用特製的刀取出烏魚卵。(記者蔡宗勳攝)

取卵後剩下的烏魚殼。(記者蔡宗勳攝)

老饕最愛的烏魚胗。(記者蔡宗勳攝)

