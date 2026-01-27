嘉縣學子勇奪16項金手獎，縣府頒16萬獎助學金
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣學子在114學年度全國高中技藝競賽中勇奪16項金手獎，展現了技藝教育的蓬勃發展，縣長翁章梁27日親自頒發獎學金，成績前3名者1萬2,000元、第4至第6名者1萬元，其他名次頒發8,000元，總計頒出16萬元，盼鼓勵他們在專業領域持續精進、發光發熱。
教育處指出，嘉義縣積極推動技藝教育，以超過6成的選習率，協助學生生涯試探，也讓越來越多國中畢業生依據試探結果，選擇進入技職領域就學，今頒獎典禮邀請學生家長、國高中師長一同為他們的成就喝采。
其中，兩位獲得金手獎第二名的優秀學子，王莉雅與陳嵩麟同學透過專業領域的卓越才華展現，已獲得保送台科大入場券；另外14位在升學時亦有加分機制，有效促進未來技術與學術結合發展。
值得一提的是，榮獲農業機械職種金手獎第四名的林峻彬同學，出身務農家庭、六嘉國中畢業，家中三位兄弟皆曾在過去同職種同項目競賽中獲得金手獎的殊榮，實屬難得。
翁章梁表示，教育處代表縣府為學生張貼賀榜時，發現許多學生因為北上就學費用較高，選擇留在雲林或台中就讀，因此縣府提供獎助學金，並藉由頒獎典禮的機會，邀請學生就讀的各國中、高中職校友會與縣府攜手，提供必要協助，減輕未來生活、就學上的負擔。
翁章梁也強調，現今無論讀技職或是一般大學都沒有高低之分，只著重是否發揮自身天賦，教育就是讓大家體會自己所擅長、喜歡的是什麼，再以此抉擇道路，嘉義縣已轉型成為農工大縣，即將迎來黃金十年，未來無論同學們選擇去哪裡發展，只要想回家就能回嘉。
全國高中技藝競賽由教育部主辦，分為工業類、農業類、商業類、家事類及海事水產類等五大類，是全台高中教師與學生展示長期投入技能學習成果的重要舞台。
