嘉縣宣布高中以下營養午餐免費！今年9月上路 全台剩2縣市未跟進

嘉義縣政府宣布自115年9月起，全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策。（圖／翻攝自臉書，翁章梁）

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，多位縣市首長紛紛跟進。嘉義縣政府今天（14日）宣布自115年9月起，將全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策。隨著嘉義縣宣布高中以下營養午餐免費，目前全台僅剩新北市及嘉義市尚未跟進。

嘉義縣長翁章梁表示，政策實施對象涵蓋嘉義縣所屬公立高中及國中小學生，預估受惠人數約2萬6,000人。經精算以每人每餐補助62元、每年供餐200天計算，每年將新增約3億2,240萬元的經常性支出。

翁章梁坦言，雖然要檢討籌資才能落實該政策，感覺有點吃力，但既然各縣市社會福利己經進步到營養午餐全面免費，嘉義縣還是要透過內部財務調度，克服困難來執行此政策，不能與各縣市差距過大。

他強調，在推動營養午餐免費政策的同時，嘉義縣正面臨前所未有的財政壓力，尤其嘉義縣並非自主財源豐沛的縣市，長期以來財政條件相對吃緊，且隨著中央補助比例調降，地方自籌款負擔明顯加重。

翁章梁提到，實際上每一項福利政策的推動，對嘉義縣而言都是沉重的財政承擔，而現行《財政收支劃分法》分配機制，未能充分反映農業縣在國土保育、糧食安全及環境承載上的貢獻與犧牲，地方財政長期缺乏緩衝空間，使基層政府在回應民眾期待與維持財政紀律之間，承受極大壓力。

他強調，「我們也要中央正視福利政策快速擴張對地方財政所造成的結構性衝擊，應在制度與資源分配上，給予農業縣市更多實質支持，避免形成縣市間無止境的福利政策競逐。唯有建立在穩健財政基礎上的社會照顧，才能真正實現城鄉共好與永續發展。」

