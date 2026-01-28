嘉縣年菜送暖溫馨我嘉14年 陪伴弱勢家庭過好年

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府「年菜送暖 溫馨我嘉」邁入第14年，集結民間滿滿的愛心，送上年菜與紅包，陪伴弱勢家庭安心、暖心過好年，縣長翁章梁今28日代表接受這份來自社會的溫暖，並將於2月11日率縣府團隊化身志工，把這份溫馨送進家戶。

今年由九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄鄉大士爺廟、嘉邑行善團社會福利慈善事業基金會、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會等單位共同捐助1,500份年菜及年節紅包和活動經費，總價值達405萬元。

「大家收入變好了，關懷弱勢的心也要更熱絡！」翁章梁說，嘉義縣正走在發展的黃金十年，從無人機聚落到台積電進駐，經濟正在逐步成長的同時，更希望將經濟成長的果實化為實際的關懷力量，熱呼呼的年菜在年節時分更顯溫暖意義，謝謝所有贊助團體。

「年菜送暖 溫馨我嘉」自102年開辦至今，已成為春節前最溫暖的約定，縣府感謝多年來一路相挺的「老朋友」，用行動陪伴弱勢家庭，受助家庭能收到4道應景佳餚和800元紅包，以及嘉邑行善團加碼捐贈的600元紅包，加起來共1,400元。

此外，台農發公司捐贈1,500盒椪柑禮盒，以及國際扶輪社3470地區朴子社、北回社、民雄社、大林社捐贈毛帽、保溫瓶各600個，在品嘗年菜及收紅包之餘，更多添一分安心、多一分喜氣。

社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，承辦年菜送暖活動迄今走向第14年，感受公益的力量來自於長時間的投入與彼此信任的累積，將持續透過物資銀行，將資源有效送到真正需要的人手中。

社會局長張翠瑤說，每一份年菜不只是一餐溫飽，更是一份來自社會的祝福，2月11日送年菜當天，若在過程中發現有需要進一步協助的家庭，社會局也會即時提供關懷與資源連結。

縣府也誠摯邀請受助家戶，於3月3日至3月15日前往參觀台灣燈會，一起走出家門、感受熱鬧燈光與嘉義文化之美，在新的一年留下溫暖又美好的回憶。

