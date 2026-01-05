嘉縣府人事處長交接 縣議會人事主任徐嬿玲上任

嘉義縣議會人事室主任徐嬿玲(右一)接任人事處長／嘉義縣府提供





嘉義縣政府原人事處長楊景丞榮陞台南市政府人事處副處長，由嘉義縣議會人事室主任徐嬿玲接任人事處長，今天(5日)縣長翁章梁主持交接典禮，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮親臨監交。

新任人事處長徐嬿玲畢業於國立政治大學公共行政學系碩士，歷任嘉義縣環境保護局人事室主任、嘉義市政府人事處副處長、嘉義縣議會人事室主任，學養豐富、經歷完整，將來在其帶領下，人事處定能建構精實有執行力的行政團隊，協助農工科技大縣轉型。

翁章梁說，人事升遷與穩定至關重要，妥善處理人事問題是管理關鍵，嘉義縣升遷管道較六都少，許多人為求升遷而前往六都或選擇到民間就職，民間與政府都在搶人才，縣市政府人事亦承受相當壓力。

翁章梁表示，嘉義縣政府是嘉義進步的火車頭，隨著科技、消費企業進駐，公務員在轉型過程扮演重要角色，更是這座城市蛻變的一環，目前人事以穩定為主、持續向前推進，才能讓這台火車穩定運行，感謝所有同仁的努力。

翁章梁指出，徐嬿玲過去在縣府、市府、議會等體系任職，對府會相當熟悉，楊處長已打下扎實的基礎，好的人才也有升遷機會，打造人事編排的良性循環，希望徐嬿玲繼續努力，吸引更多的人才進到公務體系服務。

