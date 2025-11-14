嘉縣府包場挺國片「大濛」回嘉首映

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】電影「大濛」2023年12月到2024年1月間在嘉義大林、布袋等鄉鎮拍攝，嘉義縣政府13日晚間於嘉義in89豪華影城舉辦回「嘉」首映，縣長翁章梁、大林鎮長許有疆與大林慢城發展協會等貴賓齊聚一堂共賞。

第62屆金馬獎入圍最佳影片等11項大獎電影「大濛」，未上映就引發熱烈討論，片中重現民國40年代的場景極具臨場感，光是在嘉義就有許多神還原的取景地。

導演陳玉勳、監製葉如芬與主演9m88昨晚間重返嘉義與在地粉絲見面，各界觀眾熱情爆棚，只為搶先觀賞這部年度催淚話題鉅作。

翁章梁映前致詞時表示，2018年就職即著手編列獎勵影視拍攝預算，鼓勵劇組至本縣拍片，為建立「友善影視」的創作環境，除積極推動影視協拍工作，更督導相關單位創建專屬劇組方便查閱使用的「嘉義縣場景簿」專網，收錄超過300個遍布18鄉鎮的特色場景。

為讓觀眾更能沉浸於片中氛圍，片商特別將入場票改成電影中別具意義的紙手錶樣式，並加贈小手帕作為紀念品，呼應片中情節，彷彿走進電影時空，與角色產生深刻連結。

「大濛」拍攝期於嘉義取景足跡遍及萬國戲院、嘉義舊監獄、嘉義公園昭和18及布袋江山等地，睽違兩年重返拍攝地，讓團隊倍感親近。

從歌手跨界挑戰大銀幕的9m88也難掩激動情緒表示「在嘉義拍攝大濛時，有去很多充滿歷史痕跡的地方取景，感覺好像真的走進了那個時代，真的非常神奇，很開心這次還有機會回到嘉義！」

華文創股份有限公司製作、鉅資打造的電影「大濛」將於11月21至11月23日舉行感動口碑場、11月27日全台盛大上映，更多電影資訊請見官方臉書 https://www.facebook.com/afoggytale/

新聞行銷處指出，縣府努力提供友善的協拍支援，歡迎劇組來取景，未來將繼續透過影視傳播的力量，讓更多人認識嘉義的風景與文化，也期盼大濛在金馬獎上能有亮眼的表現。

圖：電影「大濛」2023年12月到2024年1月間在嘉義大林、布袋等鄉鎮拍攝，嘉義縣政府13日晚間於嘉義in89豪華影城舉辦回「嘉」首映，縣長翁章梁、大林鎮長許有疆與大林慢城發展協會等貴賓齊聚一堂共賞。（記者吳瑞興翻攝）