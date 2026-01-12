嘉縣府宣傳2026台灣燈會（1） (圖)

政治中心／綜合報導行政院長卓榮泰今天到雲林，視察運動設施規劃，提到台灣已進入超高齡社會，而院版財劃法針對65歲以上人口有加碼，會給老人更多照顧，也強調院版的分配更公平，且地方政府拿到的錢不會比較少，對著台下國民立委張嘉郡喊話，希望在野黨能支持盡速審議。在運動部長李洋陪同下，行政院長卓榮泰南下雲林，視察運動設施規劃情形。卓揆強調院版財劃法的地方統籌分配稅款分配更公平，喊話立法院院版財劃法盡速審議。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰：「（全國人口）2329萬人，65歲以上的有467萬人，比例達到20.6%，已經到達一個超高齡的社會了，因此未來行政院的財劃法，我們對65歲以上的，人口結構會有加碼，14歲以下的人口結構也有加碼，就不是以一個人來計算，而是用他不同的年齡層來計算。」面對台灣進入超高齡社會，卓榮泰趁機強調院版財劃法針對老年人口有加權，而台下正坐著唯一國民黨立委張嘉郡。行政院長卓榮泰：「誠懇希望立法院能夠好好地看一下，中央的院版財劃法，跟今年的新財劃法有什麼不同，比較之下可以的話，儘早我們完成審議，當它通過之後，就可以讓地方重新計算明年，所有的關於統籌分配稅款，一般性補助跟計畫型補助。」由於張嘉郡與民進黨立委劉建國將參選雲林縣長，兩人週六都出席，還留下罕見同框合照，但致詞還是聞得出煙硝味。有意角逐雲林縣長的劉建國與張嘉郡罕見同框。（圖／民視新聞）立委（國）張嘉郡：「我們有提案說希望（老農年金），能夠提高到一萬二，但目前院版可能是一萬出頭，希望說這個院長再加碼，農民儲蓄保險這個儲蓄金，院版是說提高到六成，就是政府幫我們讓青年農民多負擔一點。」立委（民）劉建國：「總預算要審啦~總預算不審的話，這些要增加的也都沒有，我還是拜託支持行政院財劃法版本，對農業縣的加權，對老年人口比例眾多縣市的加權，才是真正可以幫助我們雲林縣。」張嘉郡向卓揆喊話老農年金加碼至1.2萬，劉建國接著馬上呼籲在野速審總預算案，公開反將一軍。原文出處：籲立院盡速審議院版財劃法 卓揆:對65歲以上人口有加碼 更多民視新聞報導稱討論「代理孕母」不應潑髒水 陳菁徽拋震撼彈：退出相關條文審查辛柏毅失聯藍委集氣翻車 海中合掌「大佔C位」挨轟！游智彬又來亂！高舉「漢奸」標語慘遭圍毆 石平笑回：沒什麼好怕

