嘉縣府宣傳2026台灣燈會（2） (圖)

春節不想人擠人，又想和另一半來點儀式感？身為大都市的台中也有浪漫選擇。從文青範兒十足的文創聚落、飄著淡淡草木香氣的花海，散步到夕陽染紅高美濕地、夜晚的璀璨城市燈火，或是到山林裡的谷關溫泉放鬆，在熱湯與山林氣息中為春節畫下最療癒的句點，這個過年，就讓台中陪你把浪漫一次收好。

Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1