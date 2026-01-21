嘉縣府補助陳詩婷創業 勇奪世界洋服大賽青年組金牌

（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣府補助陳詩婷創業，她勇奪2025年世界洋服大賽女裝裁剪比賽青年組金牌。她今天特別致贈親手量身訂製的手工西裝給縣長翁章梁，感謝縣府的幫助與宣傳，讓她工作接不完。

嘉義縣府今天舉辦啟動「第5屆嘉義縣青年創業獎勵補助」計畫記者會，宣布實收資本額門檻新台幣15萬元即可申請，即日起至今年2月24日徵件，並邀請「連衣連文創工作室」負責人陳詩婷現身分享。

陳詩婷致詞時表示，工作室剛成立時沒沒無聞，經營相當艱辛，但獲得世界金牌後，翁章梁在縣府公開嘉勉，使知名度瞬間大開。工作室電話響個不停，陸續收到許多主動洽談商業合作的機會，讓她真實感受到縣府作為青創後盾的力量。

翁章梁說，為鼓勵更多青年投入，本屆計畫祭出多項利多。在資金方面，每組團隊基本補助30萬元，評選前2名的優秀團隊，再加碼10萬元，共可獲得每案40萬元補助。

此外，在資格方面，新創事業組放寬為公司或商業設立未滿8年皆可申請，實收資本額門檻也由往年標準下修至15萬元，大幅降低青年創業起步難度。

翁章梁指出，考量嘉義縣擁有不少老字號產業，今年全新設立「接班傳承組」，協助家族企業由年輕世代接班，透過導入創新模式推動轉型升級。

勞青處長陳奕翰說，嘉義縣創業補助計畫至今已累積孵化近45組青年創業團隊，投入超過1300萬元創業資金，協助青年逐步實現創業夢想，歡迎有志創業的青年把握機會、踴躍參與。

陳奕翰表示，想了解更多創業獎勵補助及創業資源，歡迎關注「有青嘉大聲FB」、「嘉義縣青年孵化讚」網路平台，或致電專線05-2780553伍小姐諮詢。（編輯：黃世雅）1150121