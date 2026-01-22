嘉縣府辦2026台灣燈會 「嘉」倍用心特訓禮賓團隊迎接世界

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣政府精心規劃辦理2026台灣燈會，其中包括提供優質的服務，確保活動圓滿順利進行，而集結嘉義市觀光導遊協會、崇仁醫護管理專科學校，及嘉義縣市多所大專院校共同組成的禮賓團隊訓練，讓3月3日至3月15日燈會期間，來自全國，甚至全世界來「嘉」體驗、享受盛大的燈光饗宴，共同見證嘉義的文化之美與燈會的璀璨魅力。

嘉義縣非常不容易的在八年內兩度辦理台灣燈會，為在燈會辦理期間提供優質的服務，與確保活動圓滿順利進行，嘉義縣政府特別集結嘉義市觀光導遊協會、崇仁醫護管理專科學校，及嘉義縣市多所大專院校共同組成禮賓團隊，且為讓近百位學員做好禮賓接待及導覽工作，縣府於1月13日至1月16日舉辦為期4天的培訓活動，學員們接受包含「導覽要領指導」、「燈區作品介紹」、「外賓接待禮儀」、「美姿美儀」、「嘉義文史」、「急救方法」及「消防知識」等七大核心領域課程，以提昇學員提升專業能力。

縣政府表示，本次負責統籌燈會禮賓服務的執行團隊，具有連續6屆參與台灣燈會，以及2025世界壯年運動會（世壯運）的豐富國際貴賓接待經驗，並集結嘉義市觀光導遊協會、崇仁醫護管理專科學校及嘉義縣市多所大專院校共同組成。培訓課程特別邀請超過20年指導國慶親善大使及美姿美儀教學經驗的老師，為學員調整每個細微動作，從站姿、走姿到手勢引導，每個環節都力求完美。另外，有鑑於大型活動人潮眾多，同時安排急救教學及消防安全演練，為貴賓提供安心的賞燈體驗。

縣府指出，為讓國際賓客領略嘉義之美，「接待外語」與「嘉義文史」被列為本次訓練的核心，由文史老師帶領學員，從古稱「諸羅」的篳路藍縷，到如今農工並進的「新嘉義」轉型歷程，並將這些豐富的歷史故事轉化為生動的導覽內容。這樣的訓練不僅讓學員能夠將生硬的文史資料與燈區策展理念結合，也讓嘉義的文化與歷史在燈會期間展現出獨特的魅力。