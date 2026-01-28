嘉縣府集結愛心陪伴弱勢 年菜送暖14年不間斷

（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）嘉義縣府辦理「年菜送暖、溫馨我嘉」活動，今年邁入第14年，集結民間愛心，共同捐助405萬元及1500份年菜及年節紅包，讓縣內弱勢家庭在年節期間也能感受到溫暖與祝福。

嘉縣府今天舉辦「年菜送暖、溫馨我嘉」活動捐贈記者會，九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄鄉大士爺廟、嘉邑行善團社會福利慈善事業基金會、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會等單位，共同捐助1500份年菜及年節紅包，由縣長翁章梁代表接受。

翁章梁致詞說，年菜及紅包將由縣府600多名員工開著自己的車親自送給弱勢家庭，動用至少200輛私家車，真正做到公、私協力一起做善事。

翁章梁表示，古早流傳一句台語諺語「打虎掠賊親兄弟」，意思是非親兄弟難以出面相助。但如今台灣社會進步，陌生人也會互相幫助，透過縣府這個平台，資源再分配，讓社會有善的循環，弱勢族群得到更多的生存資源。

「年菜送暖、溫馨我嘉」活動承辦單位嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，年菜送暖活動迄今邁入第14年，公益的力量來自於長時間的投入與彼此信任的累積，會持續透過物資銀行，將資源有效送到真正需要的人手中。

嘉義縣社會局表示，今年受助家庭能收到4道應景佳餚和新台幣800元紅包，以及嘉邑行善團加碼捐贈的600元紅包（共1400元），並增加台農發公司捐贈的椪柑禮盒，希望讓大家在新年前能多一分安心、多一分喜氣。（編輯：黃世雅）1150128