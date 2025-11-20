嘉縣府x加拿大高貴林教育局簽署合作意向書 促進國際教育合作

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今(20)日舉辦「嘉義縣政府教育處攜手加拿大高貴林市(Coquitlam)教育局簽定教育合作意向書記者會」，在副縣長劉培東見證下，由縣府教育處教學發展科長葉信一與加拿大高貴林教育局國際教育交流與招生處長Douglas Lee共同簽署教育合作意向書，為嘉義縣與加拿大教育交流立下重要里程碑，開啟雙方長期合作的新篇章。

這是繼112年嘉義縣政府與美國加州洪堡郡教育廳簽定教育合作意向書後，再次與國際城市合作，象徵嘉義縣在推動國際教育上的持續深化與拓展。期盼透過雙方的合作，促進兩地師生互訪與文化交流，並在姊妹校締結、學校國際交流、雙聯學位、教師專業對話等面向積極推動，共同打造多元共榮的教育夥伴關係。

副縣長劉培東在致詞時表示，縣府將持續投入資源，培養孩子具備國際素養與全球視野，開拓更多通往世界的道路。他強調，國際教育不僅是語言的交流，更是文化理解與價值共享的重要歷程。

教育處葉信一科長指出，此次簽署的教育合作意向書，將落實「創新教育白皮書」願景與行動綱領，具體實踐「接國際、點亮嘉義囝仔的未來」的理念。他表示，未來將透過教育處及國際教育中心整合縣內外資源，協助各級學校拓展國際連結，讓嘉義學子有更多機會走向世界、認識世界。

加拿大高貴林教育局代表Douglas Lee則是對嘉義縣政府教育處展現的教育熱忱與開放態度表達肯定，並期待雙方未來在課程設計、師資培訓、學生交流等領域持續深化合作，促進教育多元發展與文化相互理解。

嘉義縣政府教育處表示，本次教育合作意向書的簽署，不僅是雙方友誼的象徵，更是推動縣內國際教育永續發展的重要起點。縣府將持續以「投資學習環境、優化學生學習、強化教師教學」為核心方向，鼓勵學校積極參與國際教育合作，讓嘉義成為連結世界的教育城市。

圖：嘉義縣府攜手加拿大高貴林教育局簽署合作意向書，促進國際教育合作，簽署儀式由副縣長劉培東見證。（記者吳瑞興翻攝）