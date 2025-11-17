嘉縣徵阿里山旅遊示範員及試玩員 抽英迪格萬元雙人住宿券

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府將於元旦清晨舉辦「2026阿里山日出印象音樂會」，活動免門票入場，只需購買阿里山國家森林遊樂區入園門票即可參加，邀請全台旅人登上海拔二千多公尺的雲端，迎接新年的第一縷日出。

為結合阿里山日出印象音樂會活動，同時推廣阿里山的多元魅力，嘉義縣政府特別與榮獲國際肯定的阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan）攜手合作，推出「阿里山旅遊示範員」與「誠徵阿里山試玩員」兩大互動活動。透過線上分享與抽獎機制，鼓勵旅人以影像與文字記錄阿里山的獨特風景。

「阿里山旅遊示範員」邀請曾造訪阿里山的旅人，分享個人旅遊玩法與照片，不論是台18線沿途的咖啡香、奮起湖老街的懷舊風情，或鄒族部落的文化體驗，只要留言附上行程介紹與自拍照，即有機會成為阿里山旅遊代言人。

「誠徵阿里山試玩員」則為尚未踏上阿里山的旅人量身打造，只要從「慢遊嘉義」Facebook 粉絲專頁任一則 #阿里山Reels影片中，選出你最想前往的景點，截圖並留言說明理由，即能參加抽獎。

兩項活動皆有機會獲得阿里山英迪格酒店一泊二食精品雙人房住宿券（價值31,996元）。活動自即日起至 2026年1月4日截止，得獎名單將於 2026年1月5日公布在「慢遊嘉義」Facebook粉絲專頁。

文化觀光局表示，阿里山英迪格酒店長期致力於結合在地文化與永續旅遊精神，無論在建築設計、文化故事或餐飲理念上，都展現出阿里山獨有的山林美學。飯店今年榮獲 World Luxury Hotel Awards 六大殊榮，包括「亞洲最佳環保酒店」、「全球最佳設計精品酒店」、「東亞最佳永續酒店」三項酒店類大獎，以及館內餐廳 ton’u Kitchen 更奪得「亞洲最佳永續餐廳」、「東亞最佳在地食材菜單餐廳」、「東亞最佳精品酒店餐廳」三項餐飲大獎。此次與嘉義縣政府攜手合作，正是地方品牌與國際酒店共同推動永續旅遊的最佳示範。

阿里山沿線擁有壯闊的祝山日出、雲霧環繞的神木群、富含文化的鄒族部落，以及充滿特色的台18線沿途景點與文青咖啡館。歡迎想體驗「阿里山日出印象音樂會」的民眾，把握機會提前訂房並妥善安排行程，一起走進阿里山，體驗從日出到星空、從音樂到美食的浪漫 24 小時，感受最難忘的山林魅力。

更多活動詳情與抽獎規則，請上「慢遊嘉義Facebook粉絲專頁」(阿里山旅遊示範員https://reurl.cc/MMb4Vk、阿里山試玩員https://reurl.cc/qKOr3y)查詢，一同在阿里山迎接2026的第一道曙光，感受最純粹的山林與音樂之美。

圖：為結合阿里山日出印象音樂會活動，同時推廣阿里山的多元魅力，嘉義縣政府特別與榮獲國際肯定的阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan）攜手合作，推出「阿里山旅遊示範員」與「誠徵阿里山試玩員」兩大互動活動，有機會成為阿里山旅遊示範員及試玩員 抽英迪格萬元雙人住宿券。（照片嘉義縣文化觀光局提供）