嘉縣慈協與「集食送愛」公益平台募集年菜 為愛接力讓愛即時

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正昨28日承辦嘉義縣政府的年菜送暖捐贈活動，今29日再帶領協會幹部到六腳鄉「用九柑子店」附近，與NPOchannel「集食送愛」執行長張幼霖，即時送愛給嘉義縣的弱勢家庭與獨居、經濟弱勢長者們，為愛接力的讓他（她）們在春節期間，感受到社會的關懷與溫暖，迎來一個充滿愛與希望的過年。

長期深耕嘉義的嘉義縣慈善團體聯合協會，在呂文正理事長領導下，已是嘉義縣弱勢家庭務實的守護者，14年來秉持「你放心、我在嘉」的服務精神，服務範圍涵蓋嘉義縣18個鄉鎮市，受助對象包括低收入戶、中低收入戶、邊緣戶，以及獨居長者與高齡照顧者。協會每年服務超過2萬9,000戶家庭，服務受益人次達3萬6,000人次，以專業且溫暖的行動，成為弱勢家庭與長者最堅實的依靠。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正昨28日承辦嘉義縣政府的年菜送暖捐贈活動，今29日再帶領協會幹部，與NPOchannel即時送愛給嘉義縣的弱勢家庭與獨居、經濟弱勢長者們，期許廣眾為愛接力。（圖/記者陳惲攝）

NPOchannel「集食送愛」計劃，在嘉義縣已經持續推動邁入第6年，為了擴大照顧更多的弱勢家庭，集結線上、線下多元通路，除了NPOchannel官方網站之外，與7ELEVEN全台門市的合作邁入第3年，並結合「LINE購物」與各大「網路賣場」，今天更攜手長期深耕嘉義縣慈善團體聯合協會募集年菜。期盼藉由社會大眾的支持，集廣眾的力量，讓嘉義縣的弱勢家庭與獨居、經濟弱勢長者，在春節期間感受到社會的關懷與溫暖，迎來一個充滿愛與希望的春節。

NPOchannel「集食送愛」執行長張幼霖指出，我們「集食送愛」送給長輩們的年菜，是我們拜託廠商特別製作，在一般超商是買不到同等級的，我們的長輩吃到的每一口就能感受到我們的用心；我們的菜不是企業或團體認購，90%以上都是個人受到感動後認購送愛的力量集結成的眾愛，每一道菜，都是來自社會角落溫暖的力量。

為長輩們夾菜，享受美味溫馨的年菜。（圖:記者陳惲朋攝）

嘉義縣慈善團體聯合協會呂文正理事長表示，目前嘉義縣的18鄉鎮市已有10個啟動代用餐的方式，就是希望我們照顧的弱勢家庭除了代用餐外，也可持代用餐券到友善商店兌換熱食外，也前待透過餐桌計劃，讓他（她）們願意出來跟大家一起吃飯，讓他們覺得除了餐點外，還有陪伴與關心。