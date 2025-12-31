嘉縣打造友善行人科技城 獲市區道路養護暨人行環境考評甲等肯定

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣在內政部國土管理署114年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」榮獲甲等肯定，其中「交通工程」及「街廓考評」分項雙雙榮獲第一名、「學區考評」第二名，整體成績較113年度顯著提升並獲頒進步獎，由縣府建設處代表領獎。

建設處指出，在市區道路鋪築上，為實現資源循環與永續工程，嘉義縣結合產官學，導入冷拌再生瀝青混凝土作為道路基底層，不僅提升道路整體乘載力和耐久性，延長使用壽命、節省養護成本，並解決瀝青刨除料去化問題，實現循環經濟目標，獲中央肯定，嘉義縣政府會中與各縣市分享經驗。

縣府以「行人友善區設計原則」為核心，從多面向著手改善市區空間，於步行順暢性方面，強調步行空間連續性、多模式節點串聯，並強化沿公引導標示及強化路口安全，提升整體通行效率與安全性；在步行舒適性上，透過建立綠色廊道、增設街道家具及具識別性的鋪面設計，營造舒適宜人的步行環境。

縣府未來將持續整合交通工程、景觀設計與智慧科技，深化人本交通理念，逐步將縣治所在區域打造成兼具安全、便利、舒適與特色的友善行人科技城，實現「洽公即散步，辦公即森活」的城市願景，讓民眾在日常生活與洽公過程中，感受更高品質、更有溫度的公共環境。

此外，縣府亦落實通用設計性理念，導入人本全齡設計，兼顧安全與友善需求，並於校園周邊融入趣味性設計，打造適合各年齡層使用的公共空間；同時結合觀光行銷策略，於行人空間中設置公共藝術，並注入嘉義縣在地特色元素，提升城市辨識度與觀光吸引力。

圖：嘉義縣在內政部國土管理署114年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」榮獲甲等肯定，其中「交通工程」及「街廓考評」分項雙雙榮獲第一名、「學區考評」第二名，成效優異。（記者吳瑞興翻攝）