嘉縣推動健康永續 民雄衛生所成國際學者公衛交流示範點

長庚科技大學邀集印尼、美國學者參訪民雄鄉衛生所，與長者及社區民眾合影，展現嘉義縣推動公共衛生國際交流的成果。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣積極推動公共衛生與護理教育的國際交流，今(10)日由長庚科技大學邀集來自印尼、美國的5位學者，到民雄鄉衛生所進行實地參訪，嘉義縣衛生局長趙紋華親自接待，盼透過現場觀摩與經驗分享，使國際學者深入了解台灣衛生所在基層公共衛生體系中的角色與運作模式，向世界展示台灣與嘉義的公衛能量。

長庚科大護理系副教授翁政興表示，此次交流以三大核心為主，協助國際學者了解台灣衛生所在第一線公共衛生服務的運作，包括預防保健、健康促進及社區服務等內容；其次，透過與護理系學生及臨床指導者互動，觀察台灣護理學生在社區實習的學習方式、訓練流程與臨床應用能力；此外，也希望強化大學社會責任（USR）與社區健康永續的連結，讓國際夥伴看見台灣在推動社區健康與基層醫療上的持續投入與成果。

參訪行程除了介紹民雄衛生所日常服務內容外，也特別展示醫事C據點長輩參與的延緩老化健康促進方案，有手作蝶古巴特拼貼，結合LED燈串，將原本普通的酒瓶化身為溫暖又富藝術感的小夜燈，創意成果令到訪學者驚艷不已，充分展現台灣在長者健康促進上的多元與巧思。

民雄鄉衛生所代理主任曾玉枝指出，衛生所在基層健康照護體系中扮演重要樞紐角色，不僅整合醫療、長照與社區資源，更從健康促進到醫療照護提供一條龍服務，同時長期作為護理系學生的實習場域，肩負教學與人才培育責任。

衛生局長趙紋華表示，民雄衛生所的成果反映了嘉義縣各衛生所在地推動公共衛生服務的共同目標。衛生局將持續整合醫療、公共衛生與長照資源，打造健康樂活的社區環境；同時也會維持與各大專院校的實習合作模式，持續培育專業人才，並誠摯歡迎更多國內外學者前來交流，促進嘉義與國際公共衛生網絡的連結。