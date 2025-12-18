嘉縣推動餐飲衛生分級 翁章梁頒證表揚86家優質業者

嘉義縣長翁章梁於永在食安大樓頒證表揚通過評核的86家餐飲與烘焙業者，肯定其在食品安全上的投入與努力。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣政府推動嘉有好廚房－餐飲業衛生分級輔導計畫，全面提升餐飲與烘焙業者的衛生管理品質，縣長翁章梁今（18）日於永在食安大樓頒證表揚通過評核的業者，肯定業者在食品安全上的投入與努力，並感謝其為建立民眾對食品的信任所付出的心力。

衛生局指出，該計畫採取三階段精進式輔導機制，第一階段協助業者落實食品良好衛生規範準則，第二階段進行餐飲衛生管理分級初評，第三階段再邀請專家學者進行實地複評，今年共有66家餐飲業者獲得優級及良級認證。另同步推動尚夯ㄟ餅 攏抵嘉專案，20家烘焙業者通過評核，合計共有86家餐飲與烘焙業者展現嘉義縣在食品安全管理上的成果。

衛生局長趙紋華表示，落實衛生自主管理是食品業者最基本、也是最重要的責任，縣府每年持續輔導業者強化食品安全管理，提供消費者更安心的飲食選擇，未來也將透過產官學合作，持續打造「食安最嘉」的優質餐飲環境，並鼓勵鄉親多加支持通過評核的業者，共同建立「我嘉出品，就是優品」的品牌形象。

翁章梁指出，食衣住行之中，「食」排在第一位，外食人口日益增加，餐飲業者在社會中扮演著維繫信任的重要角色，若民眾外出用餐時仍對衛生安全心存疑慮，將影響整體社會的互信基礎，因此縣府從食材源頭到餐桌端全面把關，與業者相互配合，共同守護嘉義縣的食品安全，並向今年通過評核的86家餐飲及烘焙業者表達祝賀與肯定。