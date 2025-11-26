嘉縣推動ICOPE成效卓著 衛生局與新港衛生所獲國健署表揚

嘉義縣衛生局在ICOPE服務評獎獲衛生局組銀獎肯定，國健署署長沈靜芬(左)親自頒獎表揚。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

衛生福利部國民健康署今（26）日在張榮發基金會國際會議中心舉辦「114 年衛生局（所）暨醫事機構長者內在能力檢測（ICOPE）服務評獎」頒獎典禮。嘉義縣衛生局在全國評比中表現亮眼，榮獲衛生局第三組銀獎；新港鄉衛生所亦自全國49件衛生所／健康服務中心投稿作品中脫穎而出，由國健署署長沈靜芬親自頒獎表揚，成果備受肯定。

國健署自 109 年起推動長者內在能力檢測（ICOPE）計畫，協助及早發現長者功能衰退徵兆，導入世界衛生組織WHO 2019年公布的新版整合性長者照護評估指引，針對認知、行動能力、營養、視力、聽力及情緒等六大面向進行評估，並提供衛教與後續相關資源介入，以達到延緩失能、提升健康識能的目的。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣老年人口比率達 23.73%，為全國第二，長輩健康議題格外重要，ICOPE計畫能協助長者更早掌握自身身體狀況，並透過整合照護與資源介入，有效預防與延緩失能，他也肯定衛生局與衛生所推動計畫的努力與成果。

衛生局長趙紋華指出，嘉義縣自109年推動ICOPE計畫以來，已累計服務26,601 人次，協助轉介1,813人，全縣共有30家基層診所與衛生所共同投入提供評估服務，成為在地民眾健康的最佳夥伴。她呼籲65歲以上長者及55歲以上原住民長者，每年都應主動接受ICOPE健康評估，也歡迎尚未加入的醫事機構踴躍參與，共同守護嘉義縣民健康。