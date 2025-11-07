嘉縣推數位學生證 嘉市敬老卡2年1換

嘉義縣政府自114學年度起推出「數位學生證」制度，預計全縣國小至高中有近2萬名學生可持一卡暢行及消費；嘉義市議員王浩則批嘉市國民運動中心敬老卡年年換卡擾民，市府表示明年起2年換卡1次。

王浩指出，嘉義市國民運動中心未納入敬老悠遊卡點數使用範圍，且市民反映因國民運動中心敬老卡年年換證，以嘉義市女性平均壽命84歲為例，從65歲辦到84歲，要申辦20張證、準備40張1吋照片，還要多次填寫表單，非常擾民。

王浩提案建請國民運動中心及未來的西區全民運動館等應納入敬老悠遊卡、愛心卡範圍「直接扣點」，因與廠商有合約若短期未能納卡，則應延長使用期。

市府教育處長郭添財表示，與廠商討論後決定敬老卡自115年1月1日起更改為2年換發一次。市府社會處長李思賢表示，敬老卡每月匯入1200點數，供65歲以上長者搭乘嘉義縣市公車、客運、台鐵及外縣市捷運等，將研擬整合納入國民運動中心敬老卡點數。

嘉義縣國小至高中近2萬名學生開始使用「數位學生證」，可用於學校圖書館借閱、搭乘校車、北捷、高捷、台鐵與YouBike，全台4大超商及超過10萬家商店消費也可用。

縣府教育處長李美華說，第一批數位學生證已對45所國小發行，數位學生證也整合教職員證，實現多卡合一，減輕師生攜帶多張卡片的負擔，提升校園生活便利性與安全性，未來將再導入iPASS MONEY、交易查詢、一卡通綠點、減碳紀錄等功能，擴展至更多綠色生活應用。