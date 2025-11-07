嘉縣推數位學生證 嘉市敬老卡2年1換
嘉義縣政府自114學年度起推出「數位學生證」制度，預計全縣國小至高中有近2萬名學生可持一卡暢行及消費；嘉義市議員王浩則批嘉市國民運動中心敬老卡年年換卡擾民，市府表示明年起2年換卡1次。
王浩指出，嘉義市國民運動中心未納入敬老悠遊卡點數使用範圍，且市民反映因國民運動中心敬老卡年年換證，以嘉義市女性平均壽命84歲為例，從65歲辦到84歲，要申辦20張證、準備40張1吋照片，還要多次填寫表單，非常擾民。
王浩提案建請國民運動中心及未來的西區全民運動館等應納入敬老悠遊卡、愛心卡範圍「直接扣點」，因與廠商有合約若短期未能納卡，則應延長使用期。
市府教育處長郭添財表示，與廠商討論後決定敬老卡自115年1月1日起更改為2年換發一次。市府社會處長李思賢表示，敬老卡每月匯入1200點數，供65歲以上長者搭乘嘉義縣市公車、客運、台鐵及外縣市捷運等，將研擬整合納入國民運動中心敬老卡點數。
嘉義縣國小至高中近2萬名學生開始使用「數位學生證」，可用於學校圖書館借閱、搭乘校車、北捷、高捷、台鐵與YouBike，全台4大超商及超過10萬家商店消費也可用。
縣府教育處長李美華說，第一批數位學生證已對45所國小發行，數位學生證也整合教職員證，實現多卡合一，減輕師生攜帶多張卡片的負擔，提升校園生活便利性與安全性，未來將再導入iPASS MONEY、交易查詢、一卡通綠點、減碳紀錄等功能，擴展至更多綠色生活應用。
其他人也在看
嘉義市國民運動中心 敬老卡年年換證不便
嘉義市民陳情，滿65歲可向國民運動中心申辦敬老卡、享有敬老優惠，然而敬老卡的使用期限僅1年，如要繼續使用，必須每年換證一次，不僅要重填申請表單、繳交2張大頭照及雙證件影本，不便又擾民。市議員王浩今質詢建議市府教育處與社會處研議並協調國民運動中心營運廠商，將國民運動中心納入嘉義市府所發的敬老悠遊卡與愛自由時報 ・ 1 天前
靈鷲山新建嘉義講堂 籌建音樂會11/16登場
靈鷲山佛教教團在嘉義市湖子內新建嘉義講堂，今(7日)天由靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師帶領志工團舉行說明會。寶曜法師說，為籌措建設經費，將於16日下午2時在嘉義大學新民校區國際會議廳，舉辦慈善音樂會與特色市集，揭開新講堂籌建序幕，也將音樂化做祈願，讓眾人心願化為現實。靈鷲山嘉義中心指出，音樂會表演卡司陣容堅強，包括鋼琴王子陳冠宇、知名歌手張秀卿、Tan’a Youth Choir（濁岸迴聲合唱團），以及嘉義響飛直笛合奏團、民俗管弦樂團、嘉義中心志工鼓隊與敦煌舞團等，節目多元豐富，從莊嚴梵音到動人曲目，每一段旋律都蘊含深厚願力，展現藝術與信仰的交融，更邀請知名職場作家吳家德老師擔任主持人，節目精彩可期。嘉義中心監院寶曜法師指出，未來講堂將是南台灣佛法教育的重要基地，滿載眾生福慧，將成為嘉義人禮佛修行、薰習善念、凝聚善緣的心靈寶地，供奉主尊「成功佛」象徵成就願望、圓滿事業，而嘉義人的熱情護持，就是最美的詮釋，期望大家共襄盛舉，把握願力奉獻、結好緣做善業機會，累積生生世世善的財富。靈鷲山嘉義講堂籌建音樂會活動時間：2025年11月16日（星期日）下午2:00至4:00活動地點：嘉義大學國際會議廰台灣好新聞 ・ 1 天前
嘉義舊興中派出所華麗轉身「西門交誼創新所」啟用 老城新生再創嘉義里程碑
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府推動舊城區再生計畫再創里程碑，坐落於光華路、興中街及中正路三條路交會處台灣好報 ・ 1 天前
屏東縣運熱鬧登場 逾萬名選手競逐31項賽事
[NOWnews今日新聞]114年第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會今（7）日在屏東縣立田徑場盛大開幕，展開為期3天的競賽。今年共設田徑、羽球、游泳、舉重等31項目，參賽人數達1萬4,745人，場面盛大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花蓮縣百家業者榮獲營業衛生優良店家認證
記者林中行／花蓮報導 花蓮縣衛生局七日表示，「一一四年度花蓮縣營業衛生優良店家分級認…中華日報 ・ 1 天前
謝侑芯家屬「提3大訴求」 委任律師以力求「捍衛名譽」
台灣女網紅謝侑芯猝死案發生16天，其家屬透過馬來西亞律師行採取法律行動，重磅提出三大訴求：查明命案真相、維護逝者名譽，以及確保調查過程公平透明。家屬代表律師陳俊達強調，將全力保存證據，並透露猝死案轉為謀殺調查在大馬刑事案件中並不罕見。鏡報 ・ 1 天前
身家鍍金看這次！大樂透頭獎14連摃 5.6億獎號出爐
大樂透頭獎連摃14期，本期頭獎獎金上看5.6億元，大樂透今（7日）晚開獎獎號出爐，今日正逢節氣立冬開運到來，亦是彩迷們試試手氣的大好日子，再掀起一波買氣。中時財經即時 ・ 1 天前
川普晤中亞5國領袖 深化關鍵礦物合作
記者賴韋廷／綜合報導 美國總統川普6日在白宮舉行會議，會晤烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼等5國領袖；討論深化關鍵礦物領域合作事宜，在尋求降低美國對青年日報 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 18 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 9 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 18 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 20 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 11 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 15 小時前