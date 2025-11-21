嘉縣推薦親子共遊新美部落 小獵人體驗學習鄒族智慧
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局推廣「親子旅遊」，特別推出融合文化與自然體驗的「新美部落一日遊」行程，邀請家長帶著孩子走進阿里山山林，親身感受鄒族獵人文化，體驗親子步道健行與創意手作活動，讓孩子們在遊戲中學習、在體驗中培養對文化與環境的尊重，共同打造寓教於樂的親子旅程。同時也歡迎大小朋友參加12月6日、7日於逐鹿文創園區盛大登場的「2025嘉義縣部落旅遊節」，透過豐富的展演、文化與體驗活動，讓孩子走進部落、認識部落。
位於阿里山鄉的新美部落以豐富的自然生態與深厚的鄒族文化聞名，當地的「新美尼亞后薩獵人營」以推廣鄒族獵人文化為主題，設計了「小小獵人養成班」、「獵人特別行程」等親子活動。孩子們可在族人指導下學習辨識山林植物、體驗傳統射箭與陷阱設置，從實作中理解鄒族獵人與自然共存的生活智慧。活動中還安排「鄒式風味餐」，竹筒飯、山豬肉、野菜湯等道地料理，讓家長與孩子一同品嚐山林間的純粹滋味。文化觀光局指出，親子同遊部落不僅能增進家庭互動，更能讓孩子透過親身體驗，理解文化多樣性與環境永續的重要意涵，是一趟充滿啟發的學習旅程。
文觀局進一步表示，親子旅遊的價值不只在「同行」，更在於「共感」。在文化導覽與體驗過程中，家長能與孩子一同探索未知，從孩子的眼光重新認識土地與文化；孩子則能在參與中培養觀察力、同理心與對自然的尊重。這類體驗不僅啟發孩子的探索精神與文化理解力，也讓家庭關係在共享的回憶中更加緊密。
除了新美部落，文化觀光局也推薦親子家庭順遊番路鄉「公興森態園區」，園區擁有生態豐富、路線平緩的「龍美步道」，是親子健行的理想選擇。沿途林蔭環繞、鳥鳴不絕，家長可牽著孩子的手，一起觀察植物與昆蟲，享受靜謐的山林時光。園區內還規劃多樣DIY體驗，如彩繪斗笠、彩繪燈籠、植物拓染與木筷手作等，讓孩子發揮創意，留下專屬於自己的手作紀念。結束行程後，可在園區品嚐「山粉圓檸檬愛玉」，以清爽甜品為美好的一天畫下句點。
嘉義擁有豐富的山林景觀與多元原鄉文化，是全台最適合親子共遊的地區之一。從新美部落的文化體驗，到番路的自然步道，縣府持續整合在地資源，打造安全、教育性高、互動性強的親子友善行程。誠摯邀請全國家庭旅客帶著孩子走進嘉義山林部落，一起化身小獵人、森林探險家，在體驗中學習文化、在遊戲中拉近親情距離，感受嘉義親子旅遊的獨特魅力。
更多親子旅遊資訊，請上「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@(@chiayitravel)查詢，也可至「嘉義縣親子旅」官網（https://familytour.chiayi.travel/）了解更多親子體驗行程。
圖：嘉義縣文化觀光局推廣「親子旅遊」，特別推出融合文化與自然體驗的「新美部落一日遊」行程，邀請家長帶著孩子走進阿里山山林，親身感受鄒族獵人文化。（照片嘉義縣文化觀光局提供）
