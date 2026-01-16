嘉縣文觀局辦「朴子青職人手作工藝趴」即將登場 邀民眾過聖誕玩工藝

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局主辦「朴子青職人手作工藝趴」，活動將在12月20、21日於嘉藝點水道頭文創聚落登場，讓工藝職人透過聖誕主題帶領民眾進入工藝世界，邀請民眾親自動手玩工藝。

活動以「工藝Party X聖誕」為主題，以聖誕裝飾布置會場，呈現歡樂派對氛圍，並開設2堂職人手作體驗課程，帶著民眾親自做出屬於自己的物件，更邀請嘉義在地工藝職人開講，深入了解在地的工藝文化。

12月20日（六）上午11點起由「朴通市集」率先登場，集結在地文創品牌與特色美食，營造悠閒又富創意的聚落氛圍，下午職人手作體驗以及在地職人學堂輪番上陣，讓民眾充分體驗工藝的美好。現場還有街頭藝人演出與打卡送好禮活動，只要在社群平台分享活動照片，即可獲得限量「小水滴貼紙」乙張。

廣告 廣告

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，縣府持續推動文化聚落再生與活化，水道頭文創聚落是結合歷史建築修復與文創品牌進駐的成功案例。藉由「朴子青職人手作工藝趴」等活動，讓文化空間成為居民與遊客共享的環境，期盼吸引更多家庭與年輕族群走進聚落，體驗嘉義的藝文魅力與人情味。

嘉藝點水道頭文創聚落位於朴子市山通路14號（日式宿舍群），目前有9家文創藝文品牌進駐，包括「動物好朋友」、「Tinco庭口金工」、「誠農藩」、「新住民關懷之家」、「好日作工作坊」、「翌莎精品咖啡」、「誠農食堂」、「方舟森林」及「梅嶺美術館」，提供手作體驗、藝文展覽與特色餐飲。

圖：嘉義縣文化觀光局主辦「朴子青職人手作工藝趴」，活動將在12月20、21日於嘉藝點水道頭文創聚落登場，讓工藝職人透過聖誕主題帶領民眾進入工藝世界，邀請民眾親自動手玩工藝。（記者吳瑞興翻攝）