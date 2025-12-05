嘉縣新陶藝地標 樂山樂水揭幕

嘉義縣仁義潭「樂山樂水」陶藝公共藝術5日揭幕，內甕國小學生開心尋找自己的作品在哪兒，縣長翁章梁（左）也感染了童心。（廖素慧攝）

嘉義縣仁義潭新地標「樂山樂水」陶藝公共藝術5日揭幕，鄉親欣喜，但近日環境部點名仁義潭水質有優養化汙染疑慮，台水第五區處對此提到，事關八掌溪上游開發以致影響仁義潭水質濁度超標，盼縣府加強管理八掌溪上游開發。

環境部統計，去年有10座優養化水庫，其中仁義潭水庫是新增的，引發大嘉義地區民生用水水質隱憂，因為優養化會破壞水質、影響水庫壽命及淨水廠處理效果，學者還認為中南部對於上游集水區管控不夠嚴格，應加強源頭管理。

自來水公司第五區處副處長蕭博元說，仁義潭水源來自八掌溪，因泥岩細又黑、沉不下來，影響監測指標「懸浮固體（SS）」瀕臨普養與優養的臨界點，剛好今年SS指數比去年增加1分，還有八掌溪上游開發也會影響水質。

蕭博元表示，環境部擬研議修正優養化指標，以真實反應水庫水質是否受汙染？至於八掌溪上游開發涉及嘉義縣政府權責，期盼縣府能加強管理。

嘉義縣文化基金會首度與台灣自來水公司第五區管理處合作，委請陶藝大師李俊蘭教導番路鄉內甕國小及內甕社區民眾，共同創作一座「樂山樂水」公共藝術，矗立在仁義潭壩堤入口處，昨日縣長翁章梁、台水公司副總經理武經文等官員揭幕，場面熱鬧溫馨。

這座陶藝高約3公尺、寬4公尺，歷時5個月拼貼完成，圖案造型有柿子、小蕃茄、咖啡豆、稻米等農特產，咖啡豆陶貼是李俊蘭經台水公司同意，取用仁義潭水庫清淤的汙泥，以1240度高溫炙燒出來的原色，栩栩如生。

翁章梁表示，「樂山樂水」充滿青銀世代的情感及記憶，阿嬤及孩子們每次到仁義潭就會尋找自己的作品，為仁義潭增添在地意涵的藝術景觀。