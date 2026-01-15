嘉縣施4魔法 翻新旅宿品質

嘉義縣文化觀光局15日舉辦「114年度觀光產業輔導成果發表會」，一次展現輔導旅宿業內外升級的成果。（呂妍庭攝）

嘉義縣文化觀光局持續輔導觀光產業，去年從4大面向投入資源，除協助旅宿業升級房間、設施，也媒合觀光軸線業者與知名廠商開發聯名商品，更請來知名飯店主廚和業界專家，「到府輔導」協助開發新菜色，盼全面升級，能刺激旅遊人潮，帶動旅宿業買氣。

文觀局表示，去年從「餐飲服務品質提升」、「觀光軸線異業結盟」及「親子友善場域推動」和「旅宿風格營造」4大面向著手，協助在地旅宿業、餐飲業進行改造，透過質與量的提升，讓業者更有競爭力，15日成果展更以「魔法學院」元素設計，象徵業者如同學習魔法般，將服務質感全面升級。

廣告 廣告

文觀局去年依據業者自家餐廳需求，提供「到府輔導」服務，邀請高雄翰品酒店行政主廚江進華「阿華師」等專家，協助奮起湖大飯店、歐樂沃築夢城堡、蘊味台菜嘉餚及青葉山莊等4家餐廳，根據其主打商品研發創新料理，並成功將新菜品納入菜單進行銷售，昨成果發表會上，精心研發的料理一一端上桌，讓出席同業共享、品嘗。

嘉縣山區有3條熱門的觀光軸線，分別為162、166及台18線，為刺激觀光軸線發展，文觀局媒合軸線上的業者與知名品牌合作，開發聯名商品，166線與老楊方塊酥合作開發烏龍茶方塊酥，162線與蓋婭莊園合作開發的香氛卡，台18線與薰衣草森林合作開發阿里山蜜香紅茶、雲上咖啡霜淇淋等。

文觀局去年協助高帝園茶業民宿、詩情夢幻城堡民宿、白樹腳驛棧以及行滿民宿改造房間及設施，並輔導長榮文苑酒店等15家旅宿業或餐飲業通過親子友善場域的5星認證，讓親子遊更容易選擇適合的消費場域。

翁章梁認為，觀光產業無論在哪個縣市都相當競爭，提升整體觀光質量是關鍵，未來縣府將繼續加強協助與輔導，並藉由公私合作，進一步推動觀光產業的發展。