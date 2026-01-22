嘉縣春節食安專案抽驗 一件筍干二氧化硫超標

嘉義縣衛生局守護年節食品安全，執行「春節複合式食品安全稽查專案」，共查核、抽驗二十二家年節應景食品製造、餐飲及販售業者，皆符合相關規定；另抽驗五十件年節食品，其中1件「筍干」檢出二氧化硫超標，已立即要求業者下架停售，後續依法處分。縣長翁章梁說，嘉義縣在去年食育力城市大調查中再度榮獲五星肯定，縣府春節稽查從源頭管理到市場端層層把關，並透過宣導讓食育精神落實於日常消費與餐桌安全，守護縣民吃得安心健康。

衛生局表示，本次稽查重點包括食品業者登錄、產品責任險、原料來源與文件保存、食品標示及食品良好衛生規範（GHP）準則等項目，並抽驗生鮮食材、肉製品、魚肉煉製品、休閒食品及筍干等，檢驗農藥殘留、動物用藥、防腐劑、甜味劑、黃麴毒素及微生物衛生標準。其中一件違規「筍干」二氧化硫超標，已責令下架並依法裁處，呼籲民眾選購筍干時，應注意外觀顏色避免過白或氣味刺鼻，食用前充分清洗與浸泡，確保食品安全。

衛生局長趙紋華指出，春節期間食品需求量大，呼籲食品業者務必落實自主管理，確保原料來源、製程衛生及食品添加物使用皆符合法規，民眾選購年節食品時遵循「五購安心」原則，包括完整包裝先選、即食散裝加蓋、乾淨器具拿取、保冷存放展示及儘早食用完畢。若違反「食品安全衛生管理法」第十八條，未依規定使用食品添加物，將依同法第四十七條處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。