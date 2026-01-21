嘉縣春節食安稽查 筍干檢出二氧化硫超標即刻下架

衛生局人員於春節前加強食品安全稽查，檢視業者登錄、標示及衛生作業流程，確保食品來源與製程符合規定。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

為守護春節期間食品安全，嘉義縣衛生局執行「115年春節複合式食品安全稽查專案」，針對年節應景食品製造、餐飲及販售業者加強查核與抽驗。此次共查核22家業者，皆符合相關法規；另抽驗50件年節食品，其中1件「筍干」檢出二氧化硫含量超過法定標準，已立即要求業者下架停售，並依法進行後續裁處。

衛生局指出，本次稽查重點涵蓋食品業者登錄、產品責任保險、原料來源與文件保存、食品標示，以及食品良好衛生規範（GHP）準則等項目；抽驗品項包括生鮮食材、肉製品、魚肉煉製品、休閒食品及筍干，檢驗內容則包含農藥殘留、動物用藥、防腐劑、甜味劑、黃麴毒素及微生物衛生標準等，以全面確保年節食品安全。

針對本次查獲違規之筍干產品，衛生局已責令業者立即下架，並依法處分，同時提醒民眾選購筍干時，應留意外觀顏色是否過白、是否有刺鼻氣味，食用前務必充分清洗並浸泡，以降低食品添加物殘留風險。

衛生局長趙紋華表示，春節期間食品需求量大，呼籲食品業者落實自主管理，確保原料來源、製程衛生及食品添加物使用均符合法規；民眾選購年節食品時，則可遵循「5購安心」原則，包括「完整包裝先選、即食散裝加蓋、乾淨器具拿取、保冷存放展示及儘早食用完畢」，共同守護飲食安全。

此外，衛生局提醒，依《食品安全衛生管理法》第18條規定，食品添加物須依法使用，違者將依同法第47條處新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

(記者張翔翻攝)

縣長翁章梁指出，嘉義縣在「2025食育力城市大調查」中再度榮獲五星肯定，縣府於春節期間持續從源頭管理到市場端層層把關，並透過宣導推動食育理念，讓食品安全落實於日常消費與餐桌，守護縣民吃得安心、吃得健康。