嘉縣智慧農業轉型再傳捷報 豬農陳聖瑋獲經濟部創新轉型組「優勝」

豬農陳聖瑋（右三）「創新轉型組」決賽「優勝」殊榮，縣府農業處許彰敏處長（左）及石蕙菱科長（右）代表縣長到府貼紅榜祝賀。（圖/嘉義縣政府提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣推動智慧農業轉型成果再傳捷報，竹崎鄉青年豬農陳聖瑋攜手竹崎地區農會，在經濟部中小及新創企業署主辦的「2025地方特色產業創意大賽」，由全國824組參賽團隊中脫穎榮獲「創新轉型組」決賽「優勝」殊榮，再次展現嘉義縣推動智慧農業與地方創生的亮眼成果。

縣政府表示，「地方特色產業創意大賽」以發掘全臺368個鄉鎮市的產業DNA為核心目標，競爭相當激烈。豬農陳聖瑋所帶領的北賈科創團隊，憑藉成熟的商業模式、創新科技應用及循環永續理念，歷經初賽、準決賽與決賽層層評選，成功躋身全國9組優勝團隊之一，並將獲得總價值200萬元的行銷推廣與專業輔導資源。

榮獲經濟部中小及新創企業署「創新轉型組」決賽「優勝」殊榮的陳聖瑋，係以導入智慧養殖系統，透過精準餵養與數據分析，有效降低飼養成本並減少資源浪費，同時回收再利用畜牧廢水，發展農畜循環的永續經濟模式。評審團一致認為，北賈科創以「AI數據驅動」結合「循環永續實踐」，成功翻轉傳統畜牧經營模式，是本次獲獎的重要關鍵。

縣府農業處強調，陳聖瑋得獎不僅是對其個人努力的高度肯定，更是縣府長期推動「國本學堂」培育青年農民、導入智慧科技與永續經營模式的具體成果。陳聖瑋的成功案例，不僅有效回應畜牧業缺工與環境永續的挑戰，也顯著提升產業附加價值與市場競爭力。縣府將持續協助農民由傳統勞力密集生產，轉型為以科技與數據為核心的智慧農業。