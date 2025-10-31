嘉縣未滿2歲幼童遭大型犬咬傷臉部 警追究飼主責任

（中央社記者黃國芳嘉義縣31日電）嘉義縣一名未滿2歲幼童29日晚間遭一隻未繫繩的黑色大型犬咬傷臉部。警方獲報後，依動保法、兒少保護法通報嘉義縣家畜所、社會局處理。家畜所將會同警方約詢飼主，追究責任。

嘉義縣警察局布袋分局表示，警方昨天接獲通報，指義竹鄉一名未滿2歲幼童於29日晚間7時左右，在當地中平村一處宮廟前遭一隻黑色大型犬咬傷臉部，臉部多處撕裂傷，幼童母親立即將兒子送醫治療；傷人的犬隻為住宮廟附近民眾所飼養，犬隻當時未繫狗鏈跑出。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，義竹幼童遭狗咬傷事件，飼主應負責任，若其飼養犬隻未完成寵物登記、狂犬病疫苗施打等措施，違者將依動物保護法與動物傳染病防治條例，最低開罰新台幣8萬3000元。

家畜所說，這起事件的犬隻出沒在公眾場所，若無7歲以上的人伴同，可再依違反動保法有關疏縱規定，最高再加罰1萬5000元，若飼主為規避責任而棄養犬隻，可再依動保法最高開罰15萬元。

家畜所表示，家畜所下午將派員會同警方等人約詢飼主，追究其責任。

嘉義縣社會局表示，義竹發生幼童遭狗咬傷，社會局已派員關懷訪視。經了解，幼童母親獨力扶養2名年幼子女，收入有限，後續除關注幼童醫療及創傷反應，也將協助申請弱勢救助、物資及民間援助，並評估是否轉介創傷治療等多元服務資源。（編輯：黃世雅）1141031