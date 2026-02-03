嘉縣朴子地政事務所新建大樓動土 打造現代化據點

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）嘉義縣朴子地政事務所現為屋齡老舊的2層樓建築，因空間不敷使用，縣府覓地於文明路朴子市老人文康活動中心旁百坪土地上新建事務所，今天動土，要打造現代化地政服務據點。

嘉義縣府近年逐一改善公家單位辦公廳舍老舊問題，今天舉行「朴子地政事務所新建大樓工程動土典禮」，副縣長劉培東、縣議會副議長陳怡岳、多名縣議員出席，見證地方發展的重要建設。

嘉義縣地政處發布新聞稿表示，朴子地政事務所肩負嘉義沿海地區（朴子市、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、六腳鄉）的不動產登記、測量、地籍管理及相關行政服務重責。現有辦公廳舍位於朴子市光復路，因建築老舊、空間侷促不敷使用，不利推動智慧化與高效率行政服務，因而新建事務所。

地政處說，新事務所工程總經費約新台幣2億6000萬元，大樓規劃友善洽公動線及無障礙設施，也導入綠建築設計理念，安裝節能設備，打造安全、便民且符合永續發展理念的現代化4層辦公廳舍，將在117年完工啟用。

劉培東致詞說，為了讓民眾跟地政員工使用更好的辦公空間，新廳舍於111年就開始規劃興建，花了很多時間琢磨地點跟設計，與議員、地方人士進行多次討論。新建大樓位在配天宮周邊，除了空間規劃完善，也備有停車場，期望能夠服務更多人。

陳怡岳表示，新的地政事務所最初要興建於朴子市與太保市交界的縣治特區，考慮到海區鄉親恐要舟車勞頓才能抵達，為了減輕民眾負擔，跟縣府進行多次討論，最終選定朴子市區，希望新建大樓可以為民眾提供便捷的服務。（編輯：李淑華）1150203