嘉縣查獲新型「雙彈簧」山豬吊 家畜所警告將移送法辦

嘉義縣家畜疾病防治所(家畜所)近日接獲民雄鄉松山村民眾通報犬隻救援，動物管制隊人員到場後發現犬隻竟受困於非法設置的新型山豬吊，該裝置殺傷力驚人，甚至可能危及民眾安全。家畜所嚴正呼籲民眾切勿違法設置，一旦查獲將依法移送法辦。

為保護動物，嘉義縣政府推動「獸鋏淨空嘉園專案」自109年迄今已邁入第6年，與善心山友與動保相關團體及人士共同合作查獲捕獸鋏與山豬吊已超過400具。然而，依據家畜所114年資料顯示，動物因山豬吊、獸鋏受傷的救援案件約40件，占整體動物救援案件的13.11％，顯示非法山豬吊及獸鋏問題依然嚴峻。

嘉畜所指出，本案設置的山豬吊結合捕獸鋏功能、殺傷力更強、更大、更堅固，讓管制隊人員一時不知如何拆解，最終出動油壓剪才即時救助受困犬隻。目前家畜所已鎖定特定人士，積極查辦中，且為避免其他動物受害，已完成該區域搜索。

新型山豬吊採用加寬踏板與雙彈簧設計，踏板面積24公分，比舊型大約4公分，彈力更強，動物不小心觸發，鋼索會瞬間緊縮，束縛力遠高於傳統山豬吊，幾乎無法掙脫，常造成劇痛、重傷，甚至肢體壞死。此外，多數新型山豬吊加裝逆止器，鋼索只能越拉越緊、無法回退。若救援時未先解除逆止器就直接剪斷鋼索，束環仍可能卡在肢體上，反而增加二次傷害與處理難度。

家畜所說，救援現場處置重點應先穩定動物、降低掙扎風險，並確認逆止器位置，以專用插銷或工具解除逆止器使鋼索得以退回，再視情況搭配油壓剪等器具分段減壓拆解，並同步進行傷口處理及後送評估。

家畜所長林珮如表示，依動物保護法規定，非法使用山豬吊與捕獸鋏捕抓動物可開罰1萬5,000元至7萬5,000元，如造成動物死亡或肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法則可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。

家畜所提醒，這次陷阱結構複雜且具高度危險性，民眾切勿自行拆除。若有發現類似情形，請依「拍照錄影、定位、撥打1959動物保護專線」三步驟通報，由專業人員到場處置，以確保人員與動物安全。

