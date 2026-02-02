嘉縣梅山再添永續步道 金質榮耀

【記者郭襄陽台北報導】紫色山城再添農村好景點！農業部農村發展及水土保持署以「減法設計」為核心，改善嘉義縣梅山鄉瑞里社區聚落內全長約550公尺的林蔭步道，不僅提升通行安全與舒適性，更落實環境友善及低碳步道精神，永續理念獲第25屆公共工程金質獎土木類肯定。





社區共榮 串聯多元產業體驗

位於梅山鄉的瑞里社區自然與人文景觀資源豐富，除了每年在3月春季盛放的紫藤花聞名外，社區內亦擁有多條步道動線，提供賞螢、觀星及茶園體驗等多元遊憩機能。瑞里林相卿村長表示，此次透過農村再生協助，共同打造一條舒適好行的林蔭步道，重新串聯社區內既有體驗節點，改善過往步行系統零散問題，並結合社區導覽與學習功能，推廣環境教育理念。未來也將進一步串聯在地民宿群與茶農班，透過共學輪值制度，帶領居民遊客更加認識瑞里風采。



「手」護山徑 打造低碳永續步道

農村水保署補充說明，梅山鄉瑞里村景觀步道順應既有山徑與農務通路，採用模組化工法與水陸共構方式進行改善。過程中，以人力施作取代機具，降低環境開挖與擾動，並特別選用國產柳杉、再生塑木及自然石材等永續資材，建構護坡、棧道及乾砌石溝等設施。



此外，步道亦依循地貌條件，配置石板階梯、觀景平台、繩索欄杆及止滑導引設施，營造更友善的步行空間，提供遊客踏青及社區導覽學習一條安全、舒適又好行的共學體驗動線，充分體現「以少為多、以簡為優」的永續智慧。



四季宜遊 漫遊紫色山城享浪漫

農村水保署進一步說明，透過環境友善工法改善後的步道，有助於串聯社區周邊生態導覽與四季茶旅體驗，打造更完整的「森遊瑞里」品牌。到訪瑞里社區，春季有壯麗的紫藤花瀑，夏季賞螢、秋季觀鷺，冬季則可體驗阿里山茶道與風雅的竹林茶席；166縣道沿線亦有多家咖啡莊園值得旅人駐足品味。誠摯邀請國人走訪紫色山城，沿山路品味茶香與咖啡香，漫遊林蔭步道、徜徉山林芬多精，感受瑞里迷人的自然景緻與產業風情。

2026/02/02

