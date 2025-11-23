嘉縣梅山親子公園完工 老幼共融休閒好去處

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義縣「梅山親子公園」緊鄰梅山國小、梅山幼兒園於日前完工，運用「梅花」為主題的意象設計，結合自然環境與多元遊憩功能，受到大小朋友的喜愛，今(23)日下午嘉義縣長翁章梁、梅山鄉長林俊謀、秘書吳福仁、鄉民代表會主席林茂山、副主席林明仕、代表林振煌、梅東村長劉文科、梅北村長施淵元等地方人士皆到場見證，共同宣布設施全面開放，為地方親子空間再添亮點。

圖/嘉義縣梅山親子公園完工，以「自然融入生活」為核心，打造「老幼共融」休憩空間新亮點。記者黃信峯翻攝

梅山親子公園以「自然融入生活」為核心，打造適合孩童、青少年與長者共同使用「老幼共融」休憩空間，今下午陽光和煦、氣候宜人，不少爸媽帶著孩子到公園放風，翁章梁縣長、梅山鄉長林俊謀、秘書吳福仁等人也發糖果與孩子互動，笑鬧不斷、場面溫馨。

縣長翁章梁表示，在地民代都相當關心這項建設，今天一同會勘，看到很多小朋友玩得很開心，居民使用度高，代表政策方向獲得認同與肯定，公園旁梅山國小校內籃球場也併同施作整理，歡迎梅山鄉親假日閒暇時多多利用，盼縣府打造的基礎建設可以提升大家的生活品質。

梅山鄉長林俊謀表示，兒童遊戲區是鄉親共同期待已久的重要建設，感謝翁章梁縣長的支持，也感謝鄉民代表會與各村長長期協助，讓這項以孩子為本的建設順利落實。他強調，公所未來將持續推動更多友善家庭與親子設施，讓梅山成為更適合居住、適合養育孩子的幸福鄉鎮。

建設處長郭良江指出，親子公園113年9月開工，歷時一年多完工，總經費約2,250萬元，設備包含多項兒童遊具、體健設施、安全地墊、無障礙通道、夜間照明及完善排水系統，採用開花喬木及綠意植栽營造舒適陰涼的環境，兼顧安全性、趣味性。嘉義縣政府預期此處將成為學童放學遊玩、家長親子互動、長者運動交流及居民散步休閒的日常據點，為在地增添活力與生活品質。

建設處表示，規劃初期即著重於使用效益，特別選擇於區域中心、鄰近梅山國小及幼兒園的現址，居民每日步行即可抵達，兼具可近性。建設處說，相隔100公尺的梅山公園具備登山步道、季節性賞梅的景觀特色，兩座公園在使用上有所區分，一側貼近社區、著重親子互動，一側擁抱自然、展現山林景致，功能互補、相互輝映。

