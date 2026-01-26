嘉縣權責型失智據點進駐大林慈濟醫院 打造醫療長照整合新模式

衛生局長 趙紋華 與大林慈濟醫院及失智共照中心團隊到場關心據點運作，展現公私協力推動失智照護的決心。(記者張翔翻攝)

配合「長照3.0」政策，整合醫療與長期照顧資源，嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」於26日正式遷移至 大林慈濟醫院 運作，提供輕度失智並合併情緒及行為症狀之長者更完善、具醫療支援的照護環境，打造醫療與長照無縫接軌的照護模式。

嘉義縣長 翁章梁 表示，臺灣已正式邁入高齡社會，嘉義縣推估65歲以上失智人口約1萬人，縣府持續完善失智照護網絡，目前已設置3處失智共同照護中心及30處失智據點。「拾憶樂園」自新港素園遷移至大林慈濟醫院幸福咖啡旁，空間更寬敞、安全，期盼未來形塑兼具生活化與安全感的「失智友善樂園」。

當日由嘉義縣衛生局長 趙紋華、大林慈濟醫院副院長 林庭光 及大林慈濟失智共同照護中心主任 曹汶龍 共同到場關心，並陪同長者進行音樂律動與樂器體驗，現場氣氛溫馨熱絡。

「拾憶樂園」新址空間明亮舒適，鄰近醫療資源，提供長者安全、生活化的活動環境，落實醫療與長照無縫接軌。(記者張翔翻攝)

嘉義縣衛生局輔導大林慈濟失智共同照護中心承接「拾憶樂園」，目前收治6位長者。其中一名85歲長者，過去因日夜顛倒、精神不濟，常出現嗜睡情形，今日在據點透過音樂律動、感官刺激及專業陪伴後，能隨節奏拿起樂器擺動，精神狀況明顯改善，展現非藥物照護的正向成效。

曹汶龍主任指出，預防失智可從日常生活著手，包括多動腦、多運動、均衡飲食及增加社會互動，皆有助降低失智風險。未來醫療團隊也將持續規劃多元感官活動與非藥物治療，提升長者生活品質。

嘉義縣衛生局表示，隨著失智症照護需求逐年增加，縣府持續整合醫療、長照及社福資源，依長者個別需求提供客製化照護服務，延緩退化、維持自理能力，同時也讓家屬在專業支持下獲得喘息。民眾如有失智照護相關問題，歡迎撥打1966長照專線，或洽詢嘉義縣失智共同照護中心及各鄉鎮市衛生所。