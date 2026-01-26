嘉縣權責型失智據點遷移 醫療長照無縫接軌

嘉義縣失智據點「拾憶樂園」遷移，失智長者體驗樂器演奏，在音樂律動、感官刺激下，精神明顯改善。（圖：嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」今（26）日正式遷移至大林慈濟醫院運作，整合醫療專業，提供輕度失智且合併情緒及行為症狀者更寬敞、舒適具醫療支援的環境。

台灣已邁入高齡社會，嘉義縣政府指出，嘉義縣老年人口比例全台第二高，推估65歲以上失智患者約有1萬人，全縣目前已設置3處失智共照中心及30處失智據點，而原本在新港鄉的「拾憶樂園」確定遷移至大林慈濟醫院，期待形塑兼具生活化及安全感的失智友善樂園。

嘉義縣提供失智患者醫療支援的「拾憶樂園」，26日遷移至大林慈濟醫院。（圖：嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局輔導大林慈濟共照中心承接「拾憶樂園」，目前收治6名長輩，其中，一名85歲阿公過去因日夜顛倒、精神不濟，經常眼睛閉合、昏昏欲睡，接受據點服務後，透過音樂律動、感官刺激與專業陪伴，目前已能拿起樂器隨節奏搖動，精神也明顯改善。

大林慈濟共照中心主任曹汶龍表示，預防失智可從日常生活做起，包括多動腦、多運動、均衡飲食與增加社會互動，皆有助降低失智風險，未來醫療團隊將持續規劃非藥物治療與多元感官活動。（龐清廉報導）