嘉縣民認養喵星人快來這！ 28隻可愛貓咪徵「剷屎官」 線上登記30日止

【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義縣家畜疾病防治所日前查獲非法繁殖場，一共沒入28隻品種貓，加上之前緊急救援後治療痊癒的小貓，共計有29隻模樣可愛的貓咪，今天起開放登記認養，相關資料在家畜疾病防治所臉書公布，想當「剷屎官」的可得把握機會，認養資格限定「嘉義縣民」，即日起到30日下午5時止，不少人收到消息趕到動保園區看貓，差點沒被「萌翻」。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，這次沒入的28隻品種貓多半為幼貓，加上另案救援收治後康復的小貓，共有29隻可供認養，去年認養抽籤相當熱門，突破2.5萬人次登記，中籤率僅有萬分之6，且大部分中籤者不在嘉義縣，因此今年限定嘉義縣民登記，希望在農曆新年前，就近替貓咪找到願意用愛與責任守護一生的家人。

「喵星人命定配對活動」即日開始，家畜疾病防治所也在臉書粉專公布貓咪詳細資料，包括照片、品種、年齡、花色、性別，以及晶片號碼、收容編號等資訊，不少民眾接獲消息，也前往嘉縣動物保護教育園區與貓咪互動，看來爭搶「貓奴」、「剷屎官」的人可真不少。

防治所指出，線上認養登記從1月26日上午8時起到30日下午5點，在填寫表單前，可到園區實際了解貓咪健康狀況、性格與行為表現，2月8日上午10時在粉絲專頁公開直播抽籤，後續需配合貓隻結紮；活動限設籍嘉義縣、18歲以上民眾參加，每隻貓抽出正取1人、備取2人，每人最多認養1隻，縣府保有評估民眾是否合適認養權利，中籤者2月12日前須完成認養程序。

不少民眾已經自行前往嘉縣動保園區看貓咪，應徵「剷屎官」意願相當高。嘉義縣政府提供

線上認養登記即日起到30日止，2月8日將直播抽籤，2月12日前須完成認養程序。嘉義縣政府提供

