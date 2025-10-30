嘉縣水上鄉全民運動館開幕 11/5前免費體驗

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義縣水上鄉全民運動館今天開幕，館內設置瑜珈韻律教室、健身房、全齡體適能訓練場、羽球場等空間，滿足運動人口多元需求；今天起至11月5日試營運期間設施免費開放體驗。

嘉義縣長翁章梁今天與運動部政務次長鄭世忠及地方民意代表一起為水上鄉全民運動館剪綵揭幕，並參觀、體驗館內設施。

翁章梁致詞表示，這是嘉義縣第一座全民運動館，室內空間約951坪，由教育部體育署（現為運動部）補助新台幣1億元及縣府自籌8700多萬元打造，並依促進民間參與公共建設法將水上鄉全民運動館以ROT方式委外經營。

翁章梁說，委託團隊投入1200萬元添購多項設施設備，包含體適能中心設備及運動教學設備，將陸續開設韻律有氧、瑜珈、TRX（懸吊式阻抗訓練）及健身等多項課程，歡迎民眾多來運動。

教育處表示，水上全民運動館每年只休館2天（農曆除夕及大年初一），其餘時間每天都開館營運，收費便宜，營業時間從早上6時到晚上10時，方便民眾依自己的空閒時間入館運動。

教育處表示，水上鄉全民運動館工程爭取到中央前瞻基礎建設經費補助，耗資1億8700多萬元建設，民國112年5月19日開工，於今年4月6日竣工，經半年多籌備，今天開始營運。（編輯：李淑華）1141030