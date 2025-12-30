嘉縣水上鄉生育補助加碼 「6千變1萬」不分胎次

嘉義縣水上鄉將原本每名新生兒補助6000元，提高至1萬元。（水上鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉為提升鄉民生育意願、改善人口結構並厚植地方長期發展動能，日前經鄉民代表會正式通過，修正《生育補助自治條例》，將原本每名新生兒補助6000元，提高至1萬元，以實際行動支持家庭迎接新生命，水上鄉長林緗亭說，因鄉庫尚有負債，無法普發，希望透過小確幸，讓鄉民生兒育女時，感受到政府的支持與陪伴。

林緗亭表示，生育不僅是家庭的重要決定，更攸關地方未來的勞動力、社區活力與整體競爭力，隨著育兒、醫療與生活成本逐年攀升，生育初期的經濟壓力往往成為年輕夫妻的重要考量，此次配合中央政策調高生育補助金額，希望在關鍵時刻提供更實質的協助。

水上鄉長林緗亭希望透過小確幸，讓鄉民生兒育女時，感受到政府的支持與陪伴。（水上鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

林緗亭說，本次生育補助調整案，感謝水上鄉民代表會的全力支持。依新規定，凡新生兒於水上鄉完成出生登記或初設戶籍，且其父或母其中一方設籍水上鄉連續滿6個月以上，並於申請時仍持續設籍者，即可提出申請，符合自治條例規定者，每名新生兒可申請生育補助新台幣1萬元，不分胎次，每名新生兒限申請一次。

水上鄉公所指出，生育補助是完善婦幼福利政策的重要一環，公所並提計畫向中央及縣府爭取近4000萬元建置水上如親公共托嬰中心，預計115年底完工，未來公所也將持續檢視鄉內人口結構與家庭需求，結合醫療、托育及社會福利資源，逐步打造更安心、更友善的育兒生活環境，讓年輕世代能在水上鄉安心成家、放心生養，為地方永續發展奠定穩固基礎。

