嘉縣消防局歡慶119消防節 頒獎表揚績優消防人員和義消
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣消防人員及義消全年無休，執行救災、救護、宣導等工作，為表揚績優人員，嘉義縣消防局今17日辦理「嘉義縣115年慶祝119消防節表揚典禮」，由縣長翁章梁主持，嘉義縣議會議長張明達、縣議員莊竣傑、江佩曄、詹琬蓁、嘉義縣消防局長蔡建安等人共襄盛舉。
第三大隊分隊長蔡宗曇及防火宣導大隊大隊長趙麗娜分別獲全國消防、義消楷模鳳凰獎；大林分隊救護義消幹事陳思穎獲全國救護志工菁英獎；朴子分隊防宣義消幹事陳欣雅獲全國防火宣導志工菁英獎；消防局科長陳泰吉等14名人員獲消防楷模獎、義勇消防總隊第一大隊副總幹事陳耀達等91名人員分別獲義消楷模縣長、局長獎。
翁章梁表示， 嘉義縣消防量能不斷提升，消防局也取得很好的訓練認證與成績，謝謝各位積極訓練，也感謝許多義消夥伴為嘉義縣努力。
消防是中央非常重視的領域，除了火警救災勤務，台灣颱風地震頻繁，同時也面臨地緣因素的政治壓力，消防是這個社會的守門員﹐避免老百姓生命財產損失，謝謝大家守護這塊土地 。
張明達說，消防員身負重任，要救護也救難，藉由消防節向所有弟兄致上感謝，謝謝縣長編列消防預算，也感謝正德防火捐贈指揮車，還有許多民間單位捐贈消防設備，設備對消防弟兄來說非常重要，能保障眾人的安全。
正德防火工業股份有限公司董事長郭貴蓉及總經理翁林泱在典禮中捐贈造價600萬的救災通訊指揮車，指揮車內部配備多項科技設備，能掌握消防員動向，提升執勤滅火效率與安全性。
消防局指出，嘉義縣積極汰換老舊消防車輛，將無線電全面數位化，同時引進無人機救援設備及購置先進救災救護器材。
目前已推動救護車配置12導程心電圖機、自動給氧機及自動CPR機，高級救護技術員服勤分隊配置骨針，民雄、朴子、水上、中埔分隊配置無痛醫療藥劑及超音波，三和分隊配置超音波設備，提升到院前救護能力。
消防局在114年成立無人機隊，將災害現場畫面即時回傳，並將機器人投入工廠火警，降低消防人員傷亡風險；消防局也自辦高級救護技術員訓練，共有22名人員通過測驗，TP比率已達21%。
圖說：嘉義縣消防局今17日辦理「嘉義縣115年慶祝119消防節表揚典禮」，由縣長翁章梁主持，嘉義縣議會議長張明達、縣議員莊竣傑、江佩曄、詹琬蓁、嘉義縣消防局長蔡建安等人共襄盛舉。縣長和議長分別頒獎給績優消防人員和義消。（記者吳瑞興翻攝）
其他人也在看
賴清德該不該來立院？協商到中途民進黨直接離席破局了
針對總統賴清德宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨與民眾黨於去年12月12日提案，建請總統赴立法院進行國情報告並接受諮詢。立法院今（15）日進行黨團協商，過程中民進黨團不滿在野黨的指控，中途離席，協商宣告破局，全案已過冷凍期，最快明（16）日就可於院會處理。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 111
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
食藥署預告修正管制藥品 「喪屍煙彈」依托咪酯前驅物等3藥物入列
食藥署為從源頭防堵新興濫用物質，預告修正「管制藥品分級及品項」，新增「喪屍煙彈」依托咪酯前驅物、苯基乙基胺戊酮等3項管制藥品，均無醫療用途，列為管制藥品，預告期自13日至27日，期滿後彙整各界意見，報行政院核定後再正式公告。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 2
食藥署預告新增3項管制藥品 喪屍煙彈前驅物入列
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）新興濫用物質花樣多，為了從源頭防堵，食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」，新增苯基乙基胺戊酮等3項管制藥品，皆無醫療用途，其中包括「喪屍煙彈」依托咪酯前驅物。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
羅智強有夠扯！竟稱卓揆「菜瓜布院長」沒價值 民進黨團嗆爆了
即時中心／黃于庭報導立院國民黨、民眾黨先前挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾總統賴清德案，今（15）日舉行第2場公聽會，律師黃帝穎質疑藍白，提案彈劾總統是為不敢倒閣轉移焦點；國民黨立委羅智強竟反稱，行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，有這個價值嗎？對此，民進黨團幹事長鍾佳濱狠酸，如果國民黨認為閣揆跟菜瓜布一樣，那為什麼堅持譴責卻不換掉？鍾佳濱表示，如果國民黨認為閣揆跟菜瓜布一樣，隨時可以換掉，「那為什麼堅持要譴責半天？嫌棄自己廚房的用具，卻始終不願意更新，我不明白為什麼」。他也表示，這種比喻方式對人非常不尊重，行政院、立法院都是憲法規定的憲政機關，彼此各有分工權限。對此，鍾佳濱進一步說明，若立法院多數認為行政院或閣揆，沒辦法履行憲法上的義務，或是違背憲法的規範作為，當然可執行的規範項目很多，例如藍白堅持不進行的不信任，就是其中1種；另外可以做的就是申請釋憲。針對彈劾公聽會，鍾佳濱指出，若在野認為行政院長並沒有不副署的權力，那大可申請憲法法庭的裁判，「歡迎羅智強委員，如果你家裡有什麼東西不合用，大可去換購」；同理，要是覺得行政院長不合國會多數的意旨，除了不信任投票之外，可以針對其違反憲法規定的部分，聲請憲法法庭釋憲。原文出處：快新聞／羅智強有夠扯！竟稱卓揆「菜瓜布院長」沒價值 民進黨團嗆爆了 更多民視新聞報導沈伯洋秀「爆炸頭馬」春聯 上萬網友按讚想索取林岱樺再發聲！民進黨高雄市長初選落幕 最新喊話內容曝賴清德有望過境美國、出訪宏都拉斯？鍾佳濱喊話在野黨：別扯後腿民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中榮放廠商進手術室 市府：查核內控機制釐清責任
（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中榮總3名醫師違反規定放任廠商進手術室均遭申誡1次，台中市衛生局今天表示，院方雖已進行內部懲處，仍將就醫療院所整體管理及內控機制進行查核，以釐清相關管理責任。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 151
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 137
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 49
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 238
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 1 天前 ・ 13
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 72
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 54
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 23 小時前 ・ 24
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 4 小時前 ・ 3
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97