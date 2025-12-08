嘉縣游泳教練長期性騷女學生 "手機藏私密照"遭羈押

南部中心／綜合報導

嘉義縣某國小傳出有游泳隊教練驚傳長期性騷擾女學生，甚至還有更惡劣的行為。檢警在教練手機內發現有多人受害證據，時間長達三年，校方也啟動性平調查程序，目前涉案的教練已經停職，同時也遭羈押獲准。

嘉縣游泳教練長期性騷女學生 「手機藏這鐵證」遭羈押獲准

涉案教練任職嘉義地區一所國小的游泳隊。（圖／民視新聞變色處理）

在雙北世壯運中亮出獎牌、開心合影，沒想到這名游泳隊教練，燦爛笑容背後，竟涉嫌對國小隊員伸出狼爪。根據了解，涉案教練任職嘉義地區一所國小的游泳隊，傳出長期性騷擾女學生，甚至還有更惡劣的行為。校方表示茲事體大，無法隨意發言。但是檢警在教練手機內發現多人不雅影像，逐一比對查證，發現有被害人隱忍了3年。

廣告 廣告

嘉縣游泳教練長期性騷女學生 「手機藏這鐵證」遭羈押獲准

嘉義地方法院庭長官怡臻認涉案教練有反覆實施犯罪之虞，認為有羈押必要。（圖／民視新聞）

嘉縣教育處副處長顏廷育說，已經依據程序把該老師停聘，會依據相關程序做調查處理。檢警接獲舉報著手偵辦，嘉義地方法院庭長官怡臻表示，認被告有勾串證人，及湮滅證據之虞，另本院亦認為，被告有反覆實施犯罪之虞，認為有羈押必要。涉案教練證據確鑿，由檢方聲請羈押獲准，也將擴大清查是否還有更多人慘遭狼爪。

《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：嘉縣游泳教練長期性騷女學生 「手機藏這鐵證」遭羈押獲准

更多民視新聞報導

最新／父親心碎！嘉義1個月大男嬰「面部發黑」無呼吸心跳 送醫宣告不治

男酒駕肇逃竟「找女網友車震」！約愛後超慘下場曝

直排輪教練廁所伸狼爪！5歲女童作證「JJ臭」遭定罪

