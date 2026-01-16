嘉縣災害應變中心圍籬變畫布 學童創意傳遞防災理念 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】為深化防災教育並美化施工場地，嘉義縣政府與祥和國小合作，舉辦「災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程圍籬彩繪活動」。邀請60名學童，以防災為主題，將長達25公尺的工地圍籬變成富有教育意涵的藝術作品，讓民眾在經過時能輕鬆接觸防災知識。

縣府表示，這項活動不僅讓防災教育從小扎根，也讓公共工程不再只是冷冰冰的施工現場，而是成為社區與學校正向互動的空間。未來將持續推動更多寓教於樂的防災宣導，提升嘉義縣的防災韌性與安全。

縣府教育處、建設處及嘉義縣消防局，攜手嘉義縣文化基金會辦理此次彩繪活動，讓學童們透過畫作表現防災避難、救災英雄等題材，展現對防災概念的理解與創意。這不僅美化了工地環境，也讓防災教育能融入日常生活，成為民眾自然接觸的部分。