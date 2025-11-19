嘉縣牛稠溪整治完成 通過天災考驗保障下游聚落安全

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）林保署嘉義分署執行竹崎鄉牛稠溪觀音瀑布區域排水改善工程，花費8年時間在今年3月全部完成，且通過7、8月極端氣候考驗，保障下游聚落安全，也為竹崎淨水場帶來穩定水量與水質。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，民國88年921大地震及98年莫拉克風災，為牛稠溪上游帶來巨大破壞，原本聞名全台的觀光瀑布變得難以親近，配合嘉義縣政府「觀音瀑布風華再現計畫」，自107年起投入新台幣1.7億元推動牛稠溪流域整治，今年初完成最後一項工程「第三期竹崎鄉牛稠溪田仔腳區域排水改善工程」。

林保署嘉義分署說明，整治工程全面提升流域整體防災功能與水資源永續運用，今年7月的風災、暴雨，觀音瀑布聯外道路及下游文峯、金獅、龍山等聚落都安然度過，並為自來水公司竹崎淨水場帶來穩定水量與水質。

林保署嘉義分署強調，整治工程兼顧景觀美化與生態人文教育功能，將原本7公尺高防砂壩調整為階梯式護坦，透過多階段消能，保護下游結構物降低淘刷風險，並暢通溪流縱向廊道，營造有利水中生物溯游環境。

林保署嘉義分署表示，當地文峯村及金獅村村民也對政府歷年投入心力表示肯定與讚賞，不僅消除多年水患，提升居民及旅客安全，也讓整體遊憩品質更加豐富深化。（編輯：陳仁華）1141119