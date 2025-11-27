嘉縣特定工廠發展協會 結合經濟部資源研發轉型再升級

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「嘉義縣特定工廠發展協會」於今11月27日假嘉聯實業股份有限公司（白人牙膏工廠）舉辦第二屆第3次會員大會，該會秉持初衷仍持續協助縣內上百家農地廠商積極申請特定工廠登記（目前嘉義縣已有243家取得特定工廠登記），而陸續加入本會廠商已達到130餘家，目前持續依工廠管理輔導法輔導會員走向用地合法化，亦配合政府法令朝向永續合法經營。

嘉義縣特定工廠發展協會理事長陳瑞霖表示，今年本會積極參與政府或立委召開各項會議，如「特定工廠公共安全講座」、「納管及特定工廠轉型升級輔導計畫資源申請」、「中華民國特定工廠聯合會臨時會」「特定工廠移工名額分配予認定函有效期限會議」、「特定工廠納管輔導金及營運管理金減半研討會議」等會議，除例行性訪視會員工廠，並配合經濟部專案訪視特定工廠業者有關用地計畫變更申請普查與危險物品申報事宜，實際瞭解工廠生產製程實況，積極輔導縣內取得改善計畫核准之會員辦理特定工廠登記，持續輔導會員符合法規規定。

嘉義縣特定工廠發展協會表示，本會理事長為中華民國全國特定工廠聯合會之副理事長，對於縣內特定工廠遭遇之問題，於定期理監事會議皆有持續提案反映（如位於農產業群聚地區但書輔導、用地變更隔離綠帶退縮、雙金減半等議題），持續透過總會反映給經濟部、農業部，期盼能協助解決特定工廠納管、改善、用地變更、關稅衝擊等事宜，期許縣內有更多已納管之農地工廠都能加入本會，在合法化的路上集結眾人之力向政府發聲，透過本會及政府輔導會員邁向工廠合法化。

陳理事長瑞霖表示，將持續帶領已取得特定工廠會員往用地變更目標邁進，在協會運作過程中曾遭遇許多難題，在此感謝翁章梁縣長及縣府團隊、陳冠廷立委、蔡易餘立委、王美惠立委、林岱樺立委、經濟部工商輔導中心、各級民意代表，場地提供單位嘉聯實業股份有限公司給予莫大協助，本會將秉持初衷配合政府政策提供相關特登工廠輔導資訊，協助會員邁向工廠合法化，保護地方特色產業，維持在地經濟發展。今天大會中包括副縣長劉培東、嘉義縣議員黃榮利、江佩曄、楊秀琴、陳文忠等都到場關心。

圖：「嘉義縣特定工廠發展協會」於今11月27日假嘉聯實業股份有限公司（白人牙膏工廠）舉辦第二屆第3次會員大會，該會秉持初衷仍持續協助縣內上百家農地廠商積極申請特定工廠登記（目前嘉義縣已有243家取得特定工廠登記），而陸續加入本會廠商已達到130餘家。（記者吳瑞興攝）