民眾的就業服務站大家都聽說，但您有聽過浪浪的就業服務站嗎？嘉義縣一年捕捉流浪狗貓高達6000多隻，縣府於是推動全國獨一無二的"浪浪就業服務站"，透過專業行為評估，讓訓犬師依照流浪狗的個性與潛能，設定客製化的訓練，將流浪狗協助轉型成為療癒犬或護衛犬。經過訓練半年，成為民眾家庭中的重要成員。

嘉縣獨創浪浪就業服務站 讓流浪狗成為夥伴

小黃狗斑斑過去是條流浪狗，在訓犬師的訓練下，和其他浪浪一起轉型成為療癒犬。（圖／民視新聞）

聽指令乖乖握手，還會翻肚賣萌討摸摸。小黃狗斑斑不是哪戶人家的愛犬，牠過去是條流浪狗，但在訓犬師的訓練下，牠和其他浪浪將一起轉型成為療癒犬。領養民眾方小姐說，因為工作家庭常常兩頭燒，女兒常常感到很孤單，就想說是不是可以養一隻狗狗來陪伴她。

嘉義縣一年捕捉流浪狗貓高達6000多隻，縣府推動全國獨一無二的"浪浪就業服務站＂。（圖／民視新聞）

嘉義縣一年捕捉流浪狗貓高達6000多隻，縣府於是推動全國獨一無二的"浪浪就業服務站"，讓訓犬師依照犬隻的個性與潛能，設定客製化訓練，協助流浪狗轉型成為療癒犬或護衛犬。嘉義縣長翁章梁說，有一個阿公他在種水果，他認養了三隻流浪犬，針對有關猴子問題確實很有效。領養民眾也說，猴子聽到有狗聲，就會走了。透過飼主的認養經驗分享，向各界說明轉型實際成效。嘉義縣獨創的浪浪就業服務站，推動兩年來完成20犬隻的行為訓練，成功媒合7個場域完成14隻狗的認養。讓原本街頭遊蕩的流浪狗，也能有份工作不再流浪。

