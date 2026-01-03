嘉縣番路「三寶門保安府」寒冬送暖 近600餘戶受惠

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉「三寶門保安府」主祀廣澤尊王，擁有精緻廟宇建築工藝，極具宗教文化特色，發揮廣澤尊王扶世濟民的慈悲精神，三寶門保安府主委王豐榮號召多間企業和善心人士共捐助現金180萬元以及大批物資濟助貧苦弱勢，今天發送給每戶紅包3000元、物資1份，共有近6百餘戶家庭受惠。

嘉義縣議長張明達、番路鄉長蕭博勝等今天參與公益行動；王豐榮表示，廣澤尊王神威顯赫，許多信徒受其恩澤，眾多企業和善心人士捐助響應公益，弘揚神明慈悲善行，關懷照顧在地許多邊緣戶。

王豐榮說，感謝新北市三重區企業董事長陳志育捐款180萬元；雲林縣企業董事長曾順元、吳清泉、許洺銚、魏誌成、魏隆評等董事長及台中縣大里國際傑人會等與三寶門保安府捐助大批物資，希望以善的循環，讓受助家庭感受到廣澤尊王保佑鄉里的精神，為社會注入正能量。

王豐榮說，自己來自台中，三寶門保安府於1982年籌建，是因冥冥中受到尊王指示委託，從原本無深入信仰，又是外地人，來到沒有地緣關係的番路協助建廟，歷經授賜籌備、規劃、付諸籌建、施工、安裝、泥塑、訂版、繪制、修正，由原來的簡易小廟、至整體竣工、落成，前後耗時長達30年，花費超過2億元。

中埔分局參與三寶門保安府公益活動，分局長曾裕景到場表達對寒冬送暖賀歲金發放活動的支持，更帶領員警向民眾進行反詐騙宣導，推廣「識詐、防詐、拒詐」的重要性。

